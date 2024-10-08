Kurtulmuş'tan Üniversitelere Uluslararasılaşma Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Üniversitelere Uluslararasılaşma Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, rektörlerle buluşarak üniversitelerin uluslararasılaşmasının önemini vurguladı.

08.10.2024 23:20
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, rektörlerle bir araya geldi

TBMM Başkan Kurtulmuş:

"Hazır yazılacak olan makaleler, yapılacak olan araştırmalar, diğer üniversitelerle yapılacak olan iş birlikleri, bir takım öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları vasıtasıyla inanın ki sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde üniversitelerimizin uluslararası uğraşmasını sağlamak mümkün olacaktır"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hazır yazılacak olan makaleler, yapılacak olan araştırmalar, diğer üniversitelerle yapılacak olan iş birlikleri, bir takım öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları vasıtasıyla inanın ki sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde üniversitelerimizin uluslararası uğraşmasını sağlamak mümkün olacaktır" dedi.

TBMM Başkan Kurtulmuş, üniversitelerin rektörleri ile bir araya geldi. Kurtulmuş, 208 üniversite arasında yeni bir rekabetin başlaması gerektiğimni belirterek, "Öncelikle Türkiye'nin üniversiteleri kendi aralarında, bölümler kendi aralarında, fakülteler kendi aralarında rekabetle kendi seviyelerini yukarıya çıkarmak için büyük bir mücadele gerçekleştirmek durumundadır. Dünyanın üniversiteleriyle mağrur birçok ülkesinde de her üniversitenin kalitesinin aynı olmadığı aşikar. Herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda altı binin üzerinde üniversite olduğunu biliyoruz. Hepsinin en üst seviyedeki üniversiteleri olmadığı, bunların farklı seviyelerde üniversiteler olduğu ama üniversitelerin yükselmesini, yücelmesini sağlayan en önemli hususun ise rekabet oldu. Önce bir iç rekabetin oluşması gerektirir. Bunun için Türkiye'nin bu 208 üniversitelerin bütün bölümlerini ve bütün fakültelerinle birbirleriyle yarış içerisinde olmasının fevkalade önemli bulduğumuzu ifade etmek istedim. Yine bir başka önemli husus ise üniversitelerimizin uluslararasılaşmasıdır. Sadece kendi kendinin sınırları içerisinde değil, sadece kendi hitap ettiği öğrenci potansiyelleri bakımından belli çevreye değil, üniversitelerimiz gerek öğretim üyeleri, gerek öğrenciler, gerek araştırma programlarıyla uluslararası üniversite çevrelerine entegre olmalı ve bu anlamda her bir üniversitelerimizin uluslararasılaşmasını zemin etmemiz lazım. Hazır yazılacak olan makaleler, yapılacak olan araştırmalar, diğer üniversitelerle yapılacak olan iş birlikleri, bir takım öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları vasıtasıyla inanın ki sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde üniversitelerimizin uluslararası uğraşmasını sağlamak mümkün olacaktır" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, 208 üniversitede 7.5 milyona yakın öğrenci olduğunu belirterek, açık öğretim ve örgün öğretim öğrencilerinin sayısının birbirine yakın olduğunu ifade etti. Her ile üniversite yapılmasının şehirlere olumlu ekonomik ve sosyal katkı yaptığını kaydeden Özvar, üniversiteye gidemeyen öğrencilerin bulunduğunu söyledi. Özvar, " Gazze'de sürdürülen soykırımı şiddetle telin ediyoruz. En kısa zaman zulmün bitmesini istiyoruz. İsrail kamu binaları yanında en fazla hususen bomba isabet ettirdiği binalar üniversite binalarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Üniversitelere Uluslararasılaşma Vurgusu - Son Dakika

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