Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun 47 oyla kabul edildiğini söyledi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı, kardeşliğin, kalkınmanın kapısıdır. Bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Önümüzde riskler var. Özellikle provokasyonlara açık bir süreçtir. Gençlerin dikkat etmesi gerekiyor. Kullandığımız dil ve üslup önemlidir. Ayrımcı bir dil istemiyoruz. Ortak değerlerimizi çoğaltmalıyız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Gaziantep'e geldi. Gaziantep Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Numan Kurtulmuş'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, Gaziantep Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, öğretim üyeleri ve öğrenciler eşlik etti.

'DEVLET AKLI İLE MİLLET VİCDANI BİR ARAYA GELDİ'

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet tarihimizin ilk asrını geride bıraktık. Çok zorluklarla karşılaştık, çok badireler atlattık. Bu asrın en önemli meselesi, milletimizin başına bela edilen terör belasıdır. 50 yıldır bu mesele, Türkiye'nin ayaklarına pranga olmuştur. Türkiye ekonomisine, 2 trilyon dolar maliyete neden olmuştur. Bugün devlet aklı, terörden kurtulmak için önemli bir adım attı. Bu neden bugün oldu? Birçok siyasi lider, bu konuda gayret sarf etti ama bir türlü başaramadılar. Çünkü içerden ve dışardan bu meselenin bitmesini istemediler. Başta FETÖ olmak üzere birçok çevrenin o süreci baltaladıkları sonradan ortaya çıkmıştır. Devlet aklı ile millet vicdanı bir araya gelerek artık bu süreci başlatmıştır. Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı duruş, yol gösterici çabası önemliydi. Emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün bu adımların atılmasının en önemli nedenlerinden biri toplumsal bir iklim oluşmuştur. Herkes artık 'Bu işi bitirelim' diyor. Bu sefer bir sürü olumlu katkı sayesinde devlet aklı, toplum vicdanı bir araya gelmiştir" dedi.

'İÇ KALEYİ GÜÇLÜ KILMALIYIZ'

Türkiye'nin istikrardan yana tavır sergilediğini söyleyen Kurtulmuş, "Çevremizdeki gelişmeler artık Türkiye'nin kendi içerisindeki meselelerle uğraşmasına müsaade edemez. Özellikle bu bölgedeki gelişmeler, İsrail'in bütün bölgeyi tehdit eden bir tavır içine girmesi, Türkiye'nin içindeki meselelerini çözmesini zorunlu kılmıştır. İç kaleyi güçlü kılmalıyız. İşi kolay zannediyoruz. İsrail, bölgedeki her halka karşı saldırı yapıyor. Her ülkeyi vuruyorlar. İsrail, bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor. Türkiye de istikrardan yana ve buna müsaade etmiyor" diye konuştu.

'BU KAPI; KARDEŞLİĞİN VE KALKINMANIN KAPISIDIR'

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te yürütülen çalışmaların önemli bir aşamaya ulaştığını kaydeden Kurtulmuş, "Bütün partilerin katılımıyla kurulan komisyon, çok olumlu katkılar sundu. 21 toplantı yaptık, her kesimin görüşlerini dinledik, sürece büyük katkısı oldu. 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla rapor kabul edildi. Bu komisyonda görev yapan herkese teşekkür ediyorum. İkinci adımı ise çıkarılan yasadır. Bu yasa da ciddi bir şekilde hazırlandı. Rekor oyla kabul edildi. Sürecin önü açılmıştır. Bundan sonra bu gelinen mesafenin gereğini yerine getirilmesidir. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı, kardeşliğin, kalkınmanın kapısıdır. Bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Önümüzde riskler var. Özellikle provokasyonlara açık bir süreçtir. Gençlerin dikkat etmesi gerekiyor. Kullandığımız dil ve üslup önemlidir. Ayrımcı bir dil istemiyoruz. Ortak değerlerimizi çoğaltmalıyız" dedi.

'SİLAHLAR TAMAMEN SUSMALI'

Sürecin kalıcı başarıya ulaşması için atılması gereken adımları sıralayan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemin başarısı 3 tane adımdır. Birincisi; silahlar geride bırakılmalı, ortadan kaldırılmalıdır. Silahların tamamen susması ve Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasıdır. İkincisi, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün bütün alanlarda yayılması ve güçlenmesidir. Üçüncüsü ise bölgenin ekonomik ve kalkınma bakımından da atılacak adımlarla güçlenmesidir. Zenginlik ve refah tüm bölgeye yayılacak" diye konuştu.

'ARTIK ANNELER AĞLAMAYACAK'

Kurtulmuş "Artık bu memlekette anneler ağlamayacak. 'Artık Türkiye bölünecek mi' tehdidi ortadan kalkacak. Bu mesele sadece bir terör örgütünün bitirilmesinden ibaret değildir. Bizi birbirimizden ayıran sınırı kim çizmiştir? Bunu Sünni olarak çizdiler, sınırları problemli bıraktılar. Ama bizim aramıza girmeye güçleri yetmedi. Önümüzdeki yol, dağılan parçaların birleştirilmesinin yoludur. Allah yolumuzu açık etsin" dedi.

'SAVAŞ BARONLARI KAYBEDECEK'

Kurtulmuş, terörün bitmesi ile savaş baronlarının da kaybedeceğini aktararak, "Sınır aşan sinerji koridorları oluşturmak. Gaziantep'in Halep'ten, Şam'dan çok farkı yok. Özelliklerimiz aynı. Kültür ve adetleri neredeyse aynıdır. Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye ve Irak başta olmak üzere bütün bölgeyi kalkındıracaktır. Bu yol, yeni İpek Yolu'nun bir kolu olarak ortaya çıkacaktır. Yerel olarak muazzam bir ekonomik büyüme sağlayacak. Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek. Barış ekonomisi ortaya çıkacak ve bütün dünyaya örnek olacak. Devletler arasındaki ilişkiler, halklar arasındaki ilişkilerdir. Beşeri temas arttıkça iş birliği artar. Bunun örneği Gaziantep'tir. Özellikle Suriyelilere yaptıkları fedakarlıklar ortadadır. Bu kente teşekkür ediyorum. Avrupa'ya 3 bin yabancı göçmen geldiği zaman, Avrupalı yöneticilerin ayakları titriyordu. Nasıl çelme taktıklarını hatırlıyoruz. Suriye'ye gidenler artık Türkçe konuşuyor. Gabar'dan günlük 83 bin varil petrol çıkartılıyor. Eskiden askerler hariç kimse gidemiyordu. Allah'a şükürler olsun. Cudi Dağı'ndaki törenleri daha da büyüteceğiz" diye konuştu.