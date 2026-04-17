Kurtulmuş ve Simonyan PAB 152. Genel Kurulu İçin Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, Simonyan ve heyetini TBMM'nin ev sahipliği yaptığı PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.