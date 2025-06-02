Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu Gündemi Değerlendirdi

Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu Gündemi Değerlendirdi
02.06.2025 16:29
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA-PAR Başkanı Yapıcıoğlu ile terörsüz Türkiye sürecini görüştü.

KURTULMUŞ, YAPICIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu, açıklama yaptı. Yapıcıoğlu, TBMM Başkanlığı seçimlerinin yarın yapılacağını ve Kurtulmuş'un AK Parti ile MHP ile birlikte HÜDA-PAR'ın da adayı olduğunu belirterek, "Bizim de adayımız Sayın Meclis Başkanımızdır. Destek talebi için bize geldiler, desteğimiz onadır. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Bunun haricinde memleket meselelerini ve yakın tarihte gündemde olan konuları görüştük. Bunlarla ilgili faydalı bir görüşme oldu, fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK'

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise Türkiye'nin genel meselelerini ele aldıklarını belirterek, "Özellikle son süreçte Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi olan, iç kalenin tahkim edilmesi bakımından barışın, huzurun, kardeşliğin temin edilmesi için son derece önemli olan terörsüz Türkiye süreci ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışmaları ve bu çalışmalarda takip edilebilecek usul ve yöntemler ve terörsüz Türkiye ile ilgili kurulacak komisyona ilişkin fikirlerini ve değerlendirmelerini alma imkanımız oldu. Yarın yapılacak olan TBMM Başkanlığı 28'inci Dönem Başkanlığı'nın 2'nci devresi için desteklerini talep ettik. Ben de destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İnşallah, TBMM'nin çalışmaları Türkiye demokrasisinin standartlarını yükselten, barışa, huzura, kardeşliğe katkı sunan bir düzen içerisinde olur" diye konuştu.

Kurtulmuş, ayrıca Meclis'te grubu bulunmayan siyasi parti liderleriyle telefon aracılığıyla görüştüklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Numan Kurtulmuş, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika

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