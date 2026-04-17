Kurtulmuş ve Zvizdic Görüşmesi
17.04.2026 16:34
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'in huzurunu ve istikrarını Türkiye için öncelik olarak vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Bosna Hersek'in huzuru ve refahının Türkiye açısından her zaman öncelikli konu olduğunu belirterek, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve istikrarına olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bosna Hersek'teki 2026 seçimleri sürecinde, Müslümanları ve Boşnakları hedef alan nefret söylemini ve bu doğrultuda özellikle lobicilik faaliyetleri aracılığıyla uluslararası alandaki propaganda çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ve bölgenin istikrarını olumsuz etkileyecek söylemler ve faaliyetlerden uzaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Kurtulmuş, seçimlerin birlik beraberlik içerisinde geçmesini arzuladıklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

16:32
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
