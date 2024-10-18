Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı\'ndan Sendika Başkanı\'na Sert Eleştiri

Politika

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman'ın Belediye Fen İşleri Şantiyesi'nde işçilerle yaptığı toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Sendika Başkanı Hidayet Yaman'ı algı operasyonu yapıp kumpas kurmakla suçlayan Suvari, "İşçinin bu kadar yanında isen sendika olarak neden bir ay dahi olsa işçine nefes olacak bir dayanışma paketi hazırlayıp sunmuyorsun? Sendika başkanı olarak sen hangi görevini yerine getirdin? Provaktörlük yapma" açıklamasında bulundu.

Ömer Günel başkanlığındaki Kuşadası Belediyesi'nin, Türkiye'ye örnek sosyal belediyecilik başarılarına imza attığını ve atmaya devam edeceğini kaydeden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvarti, "Canla başla çalışan mesai arkadaşlarımızla bu zor günleri de birliktelik içinde en kısa zamanda atlatacaktır" diyerek başladığı açıklamasında "Salı günü sabah saatlerinde Belediyemiz ile sözleşmeli sendika başkanı, hiç bir belediye yetkilisine hiç bir belediye temsilcisine haber vermeden Fen işleri Şantiyesi'nde işçileri toplayarak provakatif bir toplantı düzenlemiştir. Yaptığı toplantıyı da kayıt altına aldırmıştır. Söylemleri ile çalışanlarımızı Başkanımız Ömer Günel'e karşı kışkırtmıştır. Her ne kadar toplantıyı masum göstermeye çalışsa da önceden hazırlanan ve imza için dağıtılan evraklar provakatif toplantının nasıl hazırlandığının bir kanıtıdır. Son aylarda gecikmeli olarak ödenen işçi maaşları ile ilgili olarak böylesine provakatif bir mizansen hazırlayan sendika başkanına sormak istiyoruz. Sen uzayda mı yaşıyorsun? Ülkenin içinde bulunduğu durumun farkında değil misin?" diye sordu.

Açıklamasında Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman'a "Sen kimin ya da kimlerin talimatı, aklı ile böyle bir toplantı organize edip bu şehrin belediye başkanına karşı sinkaflı küfürler edilmesine ortam oluşturuyorsun. Çok değil 2 ay önce sendikal sözleşme sürecinde ekibin ile birlikte başkanın makamında destek talep eden, kapısında bekleyen, bir kare fotoğraf için neredeyse yalvaran sen değil miydin? Ne değişti de kimsenin bilgisi olmadan işçileri toplayıp provakasyon yapıyorsun? sorularını yönelten Suvari, "İşçinin bu kadar yanında isen sendika olarak neden bir ay dahi olsa işçine nefes olacak bir dayanışma paketi hazırlayıp sunmuyorsun? Sendika başkanı olarak sen hangi görevini yerine getirdin? Siyaset üzerinden oturduğun makamın hakkını ne zaman vereceksin? Bugün sadece belediyelerde mi ödemelerde gecikme var?" diyerek Sendika Başkanı Yaman'ı provakatörlükle suçladı. - AYDIN