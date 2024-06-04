Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim ve Söke'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim ve Söke'yi ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, partisinin Aydın milletvekilleri ve il başkanıyla birlikte Didim ve Söke'yi ziyaret etti. Başkan Günel, partililerle bir araya gelerek 2028 yılında iktidar olmak için çalışacaklarını söyledi.

04.06.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, partisinin Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da galip geldiği belediyelerden Didim ve Söke'yi ziyaret etti. Didim ve Söke belediye başkanlıklarının yanı sıra ilçe örgütlerini de ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, 2028 yılında iktidar olmak için partisinin ve örgütünün tüm taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Başkan Ömer Günel ile CHP Aydın ekibinin ziyareti Didim Belediyesi ile başladı. Didim Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen CHP'liler daha sonra CHP Didim İlçe Örgütü'nü de ziyaret etti. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partililerine hitaben yaptığı konuşmada Aydın'da 17 ilçenin 13'ünü kazandıklarının altını çizerek "Aydın Büyükşehir Belediyesi de dahil 14 belediye CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Bu çok önemli bir başarı. 2019 seçimlerinde de önemli bir başarı elde etmiştik. Bu başarıyı katlayıp artırarak yolumuza devam ettik, edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Didim İlçe Örgütü üyeleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek 31 Mart seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle Didim Belediye Başkanı ile CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı'yı tebrik etti. Başkan Hatice Gençay ise Başkan Ömer Günel'in seçim öncesinde ve sonrasında kendisine her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

Didim'in ardından Söke'yi ziyaret eden milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, İl Başkanı Hikmet Saatçi ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yer aldığı ekip ilk olarak CHP Söke İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek partililer ile buluştu.

Burada yaptığı konuşmada seçimlerde elde edilen başarının birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını ifade eden Başkan Ömer Günel, "Bugün Didim ve Söke'de olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadım. Ben Söke'yi ve Didim'i Kuşadası'ndan hiç ayırmadım. Türkiye'deki hiçbir CHP örgütünü diğerinden ayırmadım. CHP olarak tek bir hedefimiz var. O da 2028 yılında yapılacak seçimlerde ulusal iktidarı tekrar alıp, demokrasiyi Türkiye'de yeniden tesis etmek. Nasıl ki 2024 yerel seçimlerinde tüm Türkiye'yi kırmızıya boyadıysak, 2028 seçimlerinde tüm ülkemizi yine kırmızıya boyayacağız" diye konuştu.

CHP Aydın ekibi son olarak Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa İberya Arıkan'ı tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Didim, Söke, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim ve Söke'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim ve Söke'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement