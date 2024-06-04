Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim ve Söke'yi ziyaret etti

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, partisinin Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da galip geldiği belediyelerden Didim ve Söke'yi ziyaret etti. Didim ve Söke belediye başkanlıklarının yanı sıra ilçe örgütlerini de ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, 2028 yılında iktidar olmak için partisinin ve örgütünün tüm taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Başkan Ömer Günel ile CHP Aydın ekibinin ziyareti Didim Belediyesi ile başladı. Didim Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen CHP'liler daha sonra CHP Didim İlçe Örgütü'nü de ziyaret etti. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partililerine hitaben yaptığı konuşmada Aydın'da 17 ilçenin 13'ünü kazandıklarının altını çizerek "Aydın Büyükşehir Belediyesi de dahil 14 belediye CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Bu çok önemli bir başarı. 2019 seçimlerinde de önemli bir başarı elde etmiştik. Bu başarıyı katlayıp artırarak yolumuza devam ettik, edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Didim İlçe Örgütü üyeleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek 31 Mart seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle Didim Belediye Başkanı ile CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı'yı tebrik etti. Başkan Hatice Gençay ise Başkan Ömer Günel'in seçim öncesinde ve sonrasında kendisine her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

Didim'in ardından Söke'yi ziyaret eden milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, İl Başkanı Hikmet Saatçi ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yer aldığı ekip ilk olarak CHP Söke İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek partililer ile buluştu.

Burada yaptığı konuşmada seçimlerde elde edilen başarının birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını ifade eden Başkan Ömer Günel, "Bugün Didim ve Söke'de olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadım. Ben Söke'yi ve Didim'i Kuşadası'ndan hiç ayırmadım. Türkiye'deki hiçbir CHP örgütünü diğerinden ayırmadım. CHP olarak tek bir hedefimiz var. O da 2028 yılında yapılacak seçimlerde ulusal iktidarı tekrar alıp, demokrasiyi Türkiye'de yeniden tesis etmek. Nasıl ki 2024 yerel seçimlerinde tüm Türkiye'yi kırmızıya boyadıysak, 2028 seçimlerinde tüm ülkemizi yine kırmızıya boyayacağız" diye konuştu.

CHP Aydın ekibi son olarak Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa İberya Arıkan'ı tebrik etti. - AYDIN