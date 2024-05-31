Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine Seçildi - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine Seçildi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine Seçildi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısında bir kez daha birliğin encümen üyeliğine seçildi.

31.05.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısında bir kez daha birliğin encümen üyeliğine seçildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği 2024 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Toplantıya Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri Ayşegül Dağlı ve Efe Berberoğlu katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığına seçildiği toplantıda encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi. Yapılan oylamada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir kez daha encümen üyeliğine seçildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine Seçildi - Son Dakika

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