Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik\'i Ziyaret Etti

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli'nin yeni Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Başkan Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'i makamında ziyaret etti. Seçimde elde ettiği başarı nedeniyle Başkan Ertuğrul Tetik'i tebrik eden Başkan Günel başarı temennilerini iletti. Başkan Ertuğrul Tetik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'i ziyaretinin ardından CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Yenipazar eski Belediye Başkanı Yüsran Erden ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. Başkan Ömer Günel'i CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, İlçe Örgütü Saymanı Ali Kaplan, Eğitim Sekreteri Süleyman Bakkal, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Dilek Sucu, parti üyeleri Ümit Karabulut ve Sevil Gökçe karşıladı. Ziyarette, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, ikinci kez seçilen Başkan Ömer Günel'i tebrik ederek yeni döneminde başarılar diledi.

"Sokaktaki her insana temas etmeliyiz"

Genel ve yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği ziyarette saha çalışmasının önemine değinen Başkan Ömer Günel, "2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından, Batı bölgesinde Nazilli, Doğu bölgesinde ise Batman'da görevlendirildim. Nazilli'deki çalışmalarımız nedeniyle buranın seçmen kitlesini yakından tanıyorum. Yerel seçimlerde aldığımız başarılı sonuç bizler için çok önemli. Yine genel seçimlerde görev aldığım Batman'da da Cumhuriyet Halk Partisi olarak oylarımızı etkin saha çalışmamız sayesinde 8 kat arttırdık. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak sokaktaki tüm hemşehrilerimize temas etmemiz çok önemli" dedi. - AYDIN