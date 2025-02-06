Kuşadası'ndan Emniyet ve Kültür Ziyareti - Son Dakika
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Kuşadası'ndan Emniyet ve Kültür Ziyareti

Kuşadası\'ndan Emniyet ve Kültür Ziyareti

Kuşadası Ticaret Odası, Aydın İl Emniyet ve Kültür Müdürlüklerini ziyaret ederek güvenlik ve yangın konularını görüştü.

06.02.2025 19:44
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Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ahmet Demir'i ziyaret etti.

İlk olarak Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret eden Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hibeti Zeytin ve Murat Boranalp; geçtiğimiz aylarda atanarak göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bir turizm bölgesi olan Kuşadası'nda güvenlik ve huzur ortamının korunmasında emniyet teşkilatına çok önemli görevler düştüğünün vurgulandığı ziyarette, aynı zamanda Kuşadası ile ilgili genel sorunlar da dile geldi. Son zamanlarda artan motor sayıları ve ölümlü kazalarla birlikte denetimlerin daha da sıklaştırılması, özellikle kuryelere eğitim verilmesi gündeme gelirken, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın dile getirdiği bir başka konu ise sezon yaklaşırken belli noktalarda asayiş kontrollerine devam edilmesi ile trafik planlamaları ve otopark sorunu oldu.

Özellikle yaz aylarında nüfusu çok fazla artan Kuşadası'nda, emniyet teşkilatının personel sayısı eksikliği konusunda, mutlaka artışa gidileceğini söyleyen İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile birlikte yapılabilecek sosyal sorumluluk projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın Destek Uygulaması (KADES), madde bağımlılığı, siber saldırılar gibi konularda seminerler düzenlenerek, Kuşadası Ticaret Odası üyelerine ve ilgili personellerine bilgilendirme yapılması gündeme geldi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetiminin Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ahmet Demir'i ziyaretinde, gündem maddesini yangın konusu oluşturdu.

Yaklaşan sezon öncesi turizm kenti olan Kuşadası'nda otellerde devam eden denetimler, yeni kurulan ve faaliyetlerine devam eden iş yerlerinin bu konuda sahip olması gereken belgeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, itfaiye uyumluluk raporunun önemi vurgulandı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından, yakın zamanda KUTO ve KODER işbirliğinde Kuşadası Ticaret Odası'nda yapılan Yangın Eğitimi ve gördüğü yoğun ilgi hakkında bilgi verilen ziyarette; yangın hakkında bilinçlenmenin sadece iş yerleri için değil, evler ve siteler için de önemi vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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