Kütahya'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kütahya'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Açıklandı

Kütahya\'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kütahya'da partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Adaylar, Kütahya merkezi ve ilçelerinde AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı belediyeciliğinin kazanacağına inançlarını ifade etti.

10.02.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜTAHYA ADAYLARI AÇIKLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik'ten sonra Kütahya'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Programda Kaya'nın yanı sıra eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Kütahya milletvekilleri ve çok sayıda partili yer aldı. Kütahya merkezinde ve ilçelerinde AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı belediyeciliğinin kazanacağına inançlarının tam olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz millet olarak bir ve beraber oldukça bizi hiçbir güç yıldıramaz. Bu yüzden AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden itibaren gücünü sadece ve sadece milletten alan bir anlayış var" dedi.

Kaya, konuşmasının ardından Kütahya'nın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Altıntaş ilçesinde Murat Koyak, Aslanapa ilçesinde Necati Kulik, Çavdarhisar ilçesinde Bekir Kocaman, Domaniç ilçesinde Ahmet Özoğul, Dumlupınar ilçesinde Ali Bursa, Emet ilçesinde Ali Ceyhan, Gediz ilçesinde Muharrem Akçadurak, Pazarlar ilçesinde Bilal Demirci, Simav ilçesinde Ahmet Kulat, Şaphane ilçesinde Hasan Basri Mete ve Tavşanlı ilçesinde Ali Özden aday gösterildi.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, Bilecik, Kütahya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:26:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement