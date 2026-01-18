Milletvekili Bayırcı: "Gençlere sunduğumuz imkânlar göz ardı edilmemeli"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, gençlere yönelik hizmet ve yatırımların öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Kütahya'da bu yıl da KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamına yakınının yurtlara yerleştirildiğini ifade etti.

Gençlerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılandığını ifade eden Bayırcı, KYK yurtlarında kalan bir öğrencinin aylık 900 TL karşılığında barınma, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, elektrik, su ve diğer temel hizmetlerden faydalandığını belirtti. Bu hizmetlerin kamuoyunda yeterince gündeme getirilmediğini vurgulayan Bayırcı, gençlere sunulan imkanların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bayırcı, AK Parti belediyelerinin geçmişten bu yana sosyal hizmetleri ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırma anlayışıyla yürüttüğünü, bu yaklaşımın bugün de devam ettiğini kaydetti.

Kütahya'da gençlere yönelik yeni yatırımların da hayata geçirileceğini belirten Bayırcı, Balıklı Mahallesi'nde yapımı süren gençlik merkezinin ve restorasyonu devam eden bir konağın yıl içerisinde gençlerin hizmetine sunulacağını açıkladı. Bayırcı, ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün eski binasının bulunduğu alana, yüzme havuzunun da yer alacağı yeni bir gençlik merkezi yapılmasına yönelik proje sürecinin devam ettiği, proje ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

Simav ilçesinde de yeni bir gençlik merkezi inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtilirken, Bayırcı Kütahya genelinde gençlere, vatandaşlara ve yaşlılara yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA