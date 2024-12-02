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Politika

Kütahya'da İşçi Bulma Sorunu

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AK Parti Kütahya İl Başkanı, iş gücü eksikliğine dikkat çekti, sanayi çalışanı sayısının arttığını belirtti.

02.12.2024 18:47
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay: "Kütahya'da iş var, işçi yok"

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Önsay, Kütahya'daki Organize Sanayi Bölgeleri'nde çalışan sayısının 22 yılda 11 binden 50 bine çıktığını ifade etti.

Önsay, AK Parti hükümetleri döneminde Kütahya'ya 200'den fazla yeni fabrikanın kazandırıldığını belirterek, işçi bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Önsay, "2002'de 11 bin kişinin çalıştığı bir sanayi sektörü vardı, bugün ise bu sayı 50 bine ulaştı. Ancak ne yazık ki işçi bulmak en büyük problemimiz. Bazı iş adamlarımız, işçi bulamayınca yurtdışından, hatta Hindistan'dan işçi getirmek zorunda kalıyor. Bu durum, nüfusun artmadığı bir şehirde sanayinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli. İnşallah Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasıyla bu sayı daha da artacak" dedi.

Teknokent tasarım merkezinin tamamlandığını ve kısa sürede hizmete alınacağını söyleyen Önsay, Kütahya'ya savunma sanayi yatırımlarını getirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

"İtibarsızlaştırma çabalarını üzülerek görüyoruz"

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, 2002'den bu yana Kütahya'da yol yatırımlarında büyük bir artış olduğunu vurguladı. Biçer, "2002 ile 2024 arasında yapılan yollar yüzde 1600 oranında arttı. Toplam 949 kilometrelik yol ağıyla Kütahya bugün çok daha iyi bir ulaşım altyapısına sahip. Ancak, yapılan bu hizmetlere rağmen yol projeleri üzerinden itibarsızlaştırma çabalarını üzülerek görüyoruz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na teşekkür etti

AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti'nin 22 yıldır büyüyen ve güçlenen bir Türkiye inşa ettiğini belirterek, Cumhur İttifakı ortaklarına teşekkür etti. Bayırcı, "Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı'na gösterdikleri hassasiyet için şükranlarımı sunuyorum. İttifak ruhuyla hareket etmeye devam edeceğiz. İl Başkanımız Selçuk Alıç Bey de bu konuda örnek bir duruş sergiliyor" ifadelerini kullandı.

"Kütahya'da ulaşım yatırımları rekor kırdı"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, ulaşım alanında yapılan yatırımların Kütahya'nın gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Demir, "2002'de Kütahya'da toplam yol ağı 531 kilometreydi. 2024 itibarıyla bu rakam 949 kilometreye çıktı. Bu yolların yüzde 39'u, yani 368 kilometresi, bölünmüş yol olarak hizmet veriyor. 2002 ile 2024 arasında yol yatırımlarıyüzde 1596 oranında artış gösterdi" diye konuştu.

AK Parti'nin Kütahya için gerçekleştirdiği projelerin süreceğinin vurgulandığı toplantıya, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal de katıldı.

Kütahya\'da İşçi Bulma Sorunu
Kaynak: İHA

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