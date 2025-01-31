Kütahya'ya 48 Yeni Sağlık Tesisi Kazandırıldı - Son Dakika
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Politika

Kütahya'ya 48 Yeni Sağlık Tesisi Kazandırıldı

Kütahya\'ya 48 Yeni Sağlık Tesisi Kazandırıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya'da son 22 yılda 48 sağlık tesisi açıldığını ve şehir hastanesinin bölgede kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu açıkladı. Koruyucu sağlık hizmetlerine de önem verdiklerini vurguladı.

31.01.2025 22:40  Güncelleme: 22:48
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son 22 yılda Kütahya'ya 48 sağlık tesisi kazandırıldığını belirterek, şehir hastanesinin güçlü altyapısı ve eğitim-araştırma kapasitesiyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunduğunu söyledi.

Kütahya Valiliği'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kentteki sağlık yatırımları ve hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu düzenlediği basın toplantısında, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında şehirleri ziyaret etmeye devam ettiklerini ve Kütahya'nın bu sürecin 41. durağı olduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, son 22 yılda Kütahya'ya 48 sağlık tesisi kazandırıldığını vurgulayarak, şehir hastanesinin güçlü altyapısı ve eğitim-araştırma kapasitesiyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunduğunu ifade etti. Memişoğlu, ancak asıl amaçlarının hastalıkları tedavi etmekten öte insanların sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu belirtti. Koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda tuttuklarını dile getiren Bakan Memişoğlu, vatandaşların hastalanmadan önce sağlıklarını koruyabilmeleri için aile hekimlikleri, aile sağlığı merkezleri ve sağlık hayat merkezlerinin hizmete sunulduğunu aktardı. Ayrıca bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiklerini belirten Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kütahya'da 827 hekim görev yapıyor

Kentte sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, Kütahya'da 433'ü uzman olmak üzere toplam 827 hekimin görev yaptığını belirtti. Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla birlikte halkın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasında Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kütahya'ya 48 Yeni Sağlık Tesisi Kazandırıldı - Son Dakika

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