Kuzey Kore'den Balistik Füze Denemesi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artırırken, Asya-Pasifik bölgesindeki hareketlilik de sürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin Sunan bölgesinden yerel saatle 13.20 sıralarında ateşlendiği aktarılarak, "Ordumuz, balistik füze denemesine ilişkin bilgileri ABD ve Japonya ile paylaşırken, teyakkuzda olmayı sürdürecektir" denildi.

Japonya hükümeti teyakkuza geçti

Kuzey Kore'nin son denemesini doğrulayan Japonya hükümeti, ilk belirlemelere göre fırlatılan füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, "Şu anda uçaklarımızdan veya gemilerimizden herhangi birinin hasar gördüğüne dair bir bilgi almadık" açıklamasında bulundu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise hükümete, kamuoyuna doğru bilgi sağlama, uçak ve gemilerin güvenliğini teyit etme ve öngörülemeyen durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.

Bölgedeki "tatbikata karşı gözdağı" olarak yorumlandı

Kuzey Kore'nin bu yılki 3'üncü balistik füze testi olan denemenin, ABD ve Güney Kore'nin Pazartesi günü bölgede başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı (Freedom Shield) tatbikatının ardından gelmesi, Pyongyang'dan Washington-Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatına sert tepki göstererek, "Devletimizin egemenlik alanına yakın bölgelerde yapılan güç gösterileri, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlara yol açabilir. Düşmanların sabrımızı, irademizi ve gücümüzü sınamaya kalkmaması tavsiye edilir" uyarısında bulunmuştu. Kim, düşmanlarını "savaş caydırıcılıklarının ne kadar ölümcül olduğuna" ikna edeceklerini ifade etmişti. - SEUL