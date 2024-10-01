Kuzey Kore'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuzey Kore'den İsrail'e Kınama

Kuzey Kore, İsrail'in Lübnan'a saldırısını 'acımasız savaş suçu' olarak kınadı.

01.10.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a saldırarak çok sayıda sivili öldürmesini kınayan Kuzey Kore, Tel Aviv'in eylemini "Acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlık" olarak niteledi.

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'a saldırmasına bir tepki de Kuzey Kore'den geldi. İsmi açıklanmayan bir Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in meşru müdafaa hakkı ve güvenlikten bahsederek katliam, terörizm ve suikastlara başvurduğu" kaydedildi. "İsrail'in vahşeti ve utanmazlığı uluslararası toplumda büyük bir nefret ve kızgınlık uyandırmaktadır" denilen açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a karşı askeri saldırı ve terör eylemleri gerçekleştirmesi ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili öldürmesi acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlıktır" ifadeleri kullanıldı.

"İsrail ve ABD Arap halklarının ortak düşmanıdır"

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan dahil Arap halklarının bağımsızlığına kastettiği hatırlatılan açıklamada, "İsrail ve onu yönlendiren ABD, bölgesel barış ve istikrarın kanser benzeri oluşumları ve Arap halklarının ortak düşmanıdır" denildi. Orta Doğu'da kalıcı barış için Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkının garanti altına alınması ve İsrail'in Arap ülkelerine yönelik düşmanca eylemlerine son vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Masum sivillere yönelik geniş çaplı katliamını tüm Orta Doğu'ya yayan İsrail'i ve onu himaye eden ABD'nin örgütsel menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, egemenlik, varoluş hakkı ve toprak bütünlüğünü savunma mücadelesinde her zaman Arap halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.

İsrail'in Lübnan saldırısı tepki çekmişti

Filistin'in ardından Lübnan'a saldırarak bir dizi hava saldırısı gerçekleştiren İsrail ordusu son olarak Hizbullah hedeflerine karşı "Güney Lübnan'da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybetmesi uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Orta Doğu, pyongyang, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
20:02 İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:50:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement