LANDCOM, Türk komandoların fotoğrafını paylaşarak 29 Ekim\'i kutladı

LANDCOM, Türk komandoların fotoğrafını paylaşarak 29 Ekim'i kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Paylaşımda Türk komandolarının fotoğrafına yer verilirken "LANDCOM, ev sahibi ülkemiz Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar" ifadeleri kullanıldı.
NATO, Türk komandoların fotoğrafını paylaşarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Paylaşımda Türk komandolarının fotoğrafına yer veren LANDCOM, "LANDCOM, ev sahibi ülkemiz Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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