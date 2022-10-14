Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü - Son Dakika
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Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü

14.10.2022 14:53

- Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Astana'da Ermenistan ile Azerbaycan...

- Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan- Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü

ASTANA - Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri

Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Astana'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması taslağının hazırlanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ateşkes anlaşmalarını hatırlatarak, "Zamanın hızlı aktığı, olayların oldukça hızlı geliştiği gerçeğine dayanarak bugün bu konuyu konuşmak ve imzalanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin liderlerimize neleri rapor olarak sunabileceğimizi görmek için çok uygun bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bugün bir diğer konu Rusya'nın gözleminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında ikili bir komisyon oluşturulması yoluyla ekonomik, ulaşım ve iletişimin engellenmesine ilişkin anlaşmalara ek olarak bir barış anlaşmasının koordinasyonudur" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise, "Azerbaycan birliklerinin Ermenistan'ın egemen topraklarından çekilmesi, tüm Ermeni savaş esirlerinin derhal serbest bırakılması ve ateşkes rejiminin koşulsuz sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya dair Ermenistan Dışişleri Bakanlığından da yazılı açıklama geldi. Açıklamada, Mirzoyan, Lavrov ve Bayramov'un Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağının hazırlanması konusunu ve Dağlık Karabağ sorununun çözümünü görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, "Taraflar, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü anlaşmaların uygulanmasındaki ilerlemeyi ele aldı, sınır güvenliği ve sınır belirleme komisyonları tarafından yapılan çalışmalara değindi. Taraflar ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının taslağının hazırlanması ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu" denildi.

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü - Son Dakika

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