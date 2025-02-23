Lavrov, Ticaret ve Enerji İçin Ankara'ya Geliyor - Son Dakika
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Politika

Lavrov, Ticaret ve Enerji İçin Ankara'ya Geliyor

Sergey Lavrov, ticaret, enerji ve turizm konularını görüşmek üzere 24 Şubat'ta Ankara'ya gelecek.

23.02.2025 13:15
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere Suriye ve Orta Doğu dahil konuları görüşmek üzere Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 24 Şubat tarihinde görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili iş birliği konuları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Ukrayna'daki savaşın diplomatik çabalar vasıtasıyla adil, kalıcı bir barışla sona erdirilmesine dair görüş alışverişinde bulunulacak ve ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen son temaslar ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkılar ele alınacak. Ayrıca Fidan, 2022 Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altı çizilecek.

Görüşmelerde, Suriye ve Orta Doğu dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin de kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştireceği görüşmelerde; Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulaması, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunun altını çizmesi, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden saldırgan yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi, Suriye'de istikrarın tesisi için yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının gerekliliğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Ayrıca Fidan'ın görüşmede; Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların artırılması gerektiğini belirtmesi, Filistinlilerin anayurtlarından zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetmesi, Orta Doğu'da barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğini vurgulaması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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