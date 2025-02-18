Lavrov ve Rubio Riyad'da Görüştü

Politika

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki Rusya ile ABD heyetleri arasında Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeler 4.5 saatin ardından sona erdi.

ABD, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya ile görüşmelere başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Diriye Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed Al Ayban, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da yer aldı. ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması, Ukrayna'daki krizin çözülmesine ilişkin yapılması beklenen müzakerelere hazırlıklar ile ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesine ilişkin hazırlıkların ele alınan görüşmeler sona yerdi. TSİ 10.30'da başlayan görüşmelere 2.5 saat sonra 15 dakikalık bir ara verildi, yaklaşık bir saat sonra da heyet çalışma yemeğine geçti. Riyad'daki çalışma yemeğinin ardından bir araya gelen ABD-Rusya heyetlerinin görüşmesi 4.5 saatin ardından sona erdi.

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Uşakov, tarafların tüm konularda fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, iki taraf arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Kötü değil. Bizim dokunmak istediğimiz tüm meseleler üzerinde çok ciddi bir tartışmalar yapıldı" dedi. Uşakov, "Basitçe, birbirimizin çıkarlarını dikkate alacağımızı kabul ettik. Ancak aynı zamanda, ikili ilişkileri ilerletmek için de çalışacağımızı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı. - RİYAD