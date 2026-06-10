AK Partili Cıngı: LGS'de meslek liseleri tercih edilmeli

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin, meslek liselerinin sunduğu imkanları değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cumartesi günü yapılacak LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda doğru eğitim ortamlarına yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Cıngı, "Sonuçta her çocuk aynı değil ve tüm öğrencileri tek tip bir eğitim kanalına zorlamak da doğru bir yönlendirme değil. Özellikle teknik işlere meraklı, bir şeyler üretme ve icat etmeyi seven, belirli bir mesleğe ilgi duyan ve teknik becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimizin ve onları destekleyen ailelerimizin bu süreçte mesleki eğitimi birinci plana almalarını ve meslek liselerimizin sağladığı imkanları dikkatle değerlendirmeleri gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimin artık güçlü bir kariyer inşasının ilk adımı haline geldiğini belirten Cıngı, çocuklara bir meslek kazandırmanın, onların geleceğini garanti altına almak anlamına geldiğinin altını çizdi.

Dünyanın en büyük şirketlerini kuran ve yöneten insanları başarıya taşıyan unsurun, sahip oldukları diplomalar değil, teknik becerileri, vizyonları, çalışkanlıkları ve kararlılıkları olduğuna dikkati çeken Cıngı, bazı dünya markası uygulamaların mucitlerinin üniversite eğitimini yarıda bıraktığını, diploma alma ihtiyacı bile hissetmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığının kararlı politikaları doğrultusunda mesleki eğitim alanında köklü bir dönüşüm yaşandığını belirten Cıngı, eğitim, üretim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirildiğini, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren, teknolojik dönüşüme uyum sağlayan ve kalkınmayı destekleyen güçlü bir yapı meydana getirildiğini kaydetti.

AK Parti'li Cıngı, Kayseri'nin mesleki eğitim alanında Türkiye'de yaşanan ciddi dönüşümün en başarılı örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin geleceği, üreten, geliştiren ve teknolojiye yön veren, mesleki becerileri güçlü, çalışkan ve memleket derdi olan gençlerin omuzlarında yükselecektir." dedi.