6'lı Masa liderleri kritik zirve öncesi ortak bir video yayınladı: Milletimiz için buradayız - Son Dakika
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6'lı Masa liderleri kritik zirve öncesi ortak bir video yayınladı: Milletimiz için buradayız

26.01.2023 12:18

6'lı Masa bugün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı adayının ismini ilk kez masaya yatırmak için toplanıyor. Kritik toplantı öncesi liderlerden ortak bir video geldi. "Milletimiz İçin Buradayız" başlığıyla paylaşılan videoda, masadaki genel başkanların kısa açıklamaları yer aldı.

Altılı Masa, bugün İYİ Parti ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelecek. Toplantıda, ilk kez cumhurbaşkanı adayının isminin ve Hükümet Programı niteliğinde olan Ortak Politikalar Metni'nin ele alınması bekleniyor.

LİDERLERİN KISA AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Görüşme öncesi 6'lı Masa liderlerinden ortak video geldi. Bu ayın başında paylaşılan 'Yarının Türkiyesi İçin Cesaret Zamanı' adlı videonun ardından bugün 'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı ortak video paylaşıldı. Videoda altı genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi.

KILIÇDAROĞLU: ZAFER BİZİM OLACAK

Video, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Asla başını eğme" sözleriyle başlıyor. Genel başkanların açıklamaları şöyle:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu ülkenin her vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan, alın teriyle çalışan, bileğinin gücüyle çalışan kazanacak. iktidarın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçimi. Yani hep birlikte kazanacağız bu seçimi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Hep beraber 'Yeter söz milletindir' diye haykırıyoruz. Tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacak. Dünümüzü çalanlara yarınımızı asla çaldırmayacağız.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İktidar hırs sahiplerinin lütfuyla bir yerden bir yere değişmez milletin iradesiyle değişir. Biz aşkın bir devlete değil millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Milletin fertlerin kendisini adadığı değil millete kendisini adayan bir devlete inanıyoruz. İktidar bize devlet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bizim yolumuz millet yoludur bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus pusulamız devlet iğnesi millet. kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletin ve tarihin huzurunda size soruyorum: Umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız?

YORUMLAR (3)
  • Suat Koca: Biz sizin kimin için varolduğunuzu çok iyi biliyoruz, belli ki söz de alınmış ve emin konuşuluyor Cevap Yaz 17 18 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Amerika için oradasınız düzenli faiz artırımı ne demek bu ülkenin tekrar sömürü olması demek merkez bankasının yüzde 75 rock fellerin Erdoğan gelince 20 si onlarda şuan merkez bankasının kârı nerden geliyor faizden döviz çıktımı bilki faizi artırıp dövizi dengede tutmak lazım buda rock fellerin merkez bankamızdan alacagı parayı artıracak demektir o yüzden döviz oyunu yüzyıllardır var bu ülkede Cevap Yaz 23 13 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 6'lı Masa liderleri kritik zirve öncesi ortak bir video yayınladı: Milletimiz için buradayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı Masa liderleri kritik zirve öncesi ortak bir video yayınladı: Milletimiz için buradayız - Son Dakika
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