Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı herkesin aklına aynı soruyu getirdi: Aday Kılıçdaroğlu mu?

6'lı masanın adayı kim olur? Bir tahmin de "Kulis bilgisi aldım" diyen Destici'den geldi

Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşım herkesin aklına aynı soruyu getirdi: Aday o mu?

6'lı masa Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını bugün DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından ortak bir açıklama yapıldı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı sonrası 6 liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada, altılı masanın yol haritasının da 30 Ocak'ta açıklanacağı bilgisi verildi. 6 liderin en uzun gerçekleştirdiği toplantı olarak kayıtlara geçen görüşmede cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmadı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan" ifadelerini kullandı.Kaftancığlu'nun bu paylaşımı "Aday Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusunu getirdi.