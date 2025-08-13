Liderlerden Putin\'e Uyarı

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yapacağı görüşmede Ukrayna'da ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Alaska eyaletinde yapacakları görüşme öncesinde ortak açıklama yayınladı. Ortak açıklamada, "Liderler, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki katliamı durdurma, Rusya'nın saldırı savaşını sona erdirme, adil ve kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladı. Bugün daha erken saatlerde Trump ile gerçekleştirilen açık görüşmeleri de olumlu karşıladılar" denildi.

Toplantının eş başkanlığını üstlenen Macron, Starmer ve Merz'in Ukrayna'da barışa giden yolun Ukrayna olmadan tayin edilemeyeceği konusunda net olduğu ifade edilen açıklamada, "Liderler, aktif diplomasi, Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya baskıyı birleştiren bir yaklaşımın sürmesi gerektiğini ifade ettiler. Diplomatik bir çözümün, Ukrayna ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiğinin altını çizdiler" denildi.

"Rusya'nın savaş ekonomisine baskı uygulayan yaptırımlar ve daha geniş ekonomik tedbirler artırılmadır"

Açıklamada, liderlerin ayrıca şu hususları yineledikleri belirtilerek, "Anlamlı müzakereler ancak bir ateşkes ya da kalıcı ve önemli bir çatışma durdurma bağlamında gerçekleştirilebilir. Rusya, Alaska'da ateşkesi kabul etmezse, Rusya'nın savaş ekonomisine baskı uygulayan yaptırımlar ve daha geniş ekonomik tedbirler artırılmadır. Uluslararası sınırlar güç kullanarak değiştirilemez" denildi.

"Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya üyelik yolunda herhangi bir veto hakkına sahip olamaz"

Açıklamada, "Ukrayna, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde müdafaa edebilmek için sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerine sahip olmalıdır. Gönüllüler Koalisyonu, çatışmalar sona erdiğinde güvenlik gücü konuşlandırmayı planlayanlar aracılığıyla yapılabilecekler dahil olmak üzere aktif rol üstlenmeye hazırdır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ve Ukrayna güçlerinin üçüncü ülkelerle olan iş birliğine herhangi bir sınırlama getirilmemelidir. Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya üyelik yolunda herhangi bir veto hakkına sahip olamaz" denildi.

Açıklamada, ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın tesisi için ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile yakın işbirliğini sürdürecekleri ifade edildi. - LONDRA