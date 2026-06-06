Liseli Sporculara Bisiklet Dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası" kapsamında Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği lisanslı sporcu olan öğrencilere yönelik bisiklet dağıtım törenine katıldı.

Bakan Bak, Bahçelievler İl Özel İdaresi Stadyumu'nda yapılan törende yaptığı konuşmada, öğrencilerde çevre bilincinin oluşması ve spora ilginin artması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çevre bilincinin çok önemli olduğunu belirten Bak, "Bu bilinçte gençlerimizin eğitilmesi gerekiyor. Onlara bu bilinci kazandırmamız gerekiyor. Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle tüm dünyada karşılık buldu. Sizlere bu bisikletlerle beraber yazın, tatilde, parklarda, ormanlarda, çevrelerde bisiklete bineceksiniz. Mavisiyle, sarısıyla, siyahıyla gerçekten güzel bir ortam oluşturulmuş." diye konuştu.

Bak, anne ve babalardan, çocuklarını spor tesislerine getirmelerini talep ederek, bu zamana kadar 12 milyondan fazla çocuk ve gence yüzme öğrettiklerini dile getirdi.

İstanbul Valiliğiyle yaptıkları çalışmalarda 2 bin 700 okul spor kulübü kurduklarını aktaran Bak, şöyle devam etti:

"Enerjiniz çok güzel. Okullar devam ediyor. Az kaldı tatile. İşte tatil için de size hediyeler. Bisiklet tarlası gibi burası. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten hak ettiniz. Derslerinizi çalıştınız, okullarda çalıştınız. Ailelerinizle beraber öğretmenleriniz herkes burada güzel bir tablo. Sayın Valime, Belediye Başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ülkemizde Sıfır Atık Forumu gerçekleşiyor, güzel bir organizasyon oluyor. Çevre bilinci, iklim bilinci, spor bilinci bütün kademelere yayılıyor. İstanbul Valiliğiyle beraber projeyi gerçekleştiriyoruz. Dedik ki okullarımızda çocuklarımız spor yapsın. Okullarda spor kulüpleri kuralım. Bu proje çerçevesinde 2 bin 700 okul spor kulübü kuruldu. Onlara malzemeler, tesisatlar, toplar alındı ve dağıtıldı. Onlar da spor yapmaya devam ediyorlar."

Birinci görevlerinin gençlerin spor yapması ve bağımlılık, içki ile kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade eden Bak, bunun için çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dağıtılan bisikletlerin hayırlı olmasını temenni eden Bak, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizlere talimatı, sizin için Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapmak, gençlerimize spor malzemesi dağıtmak, gençlerin spor yapması için yüzme havuzları, spor salonları, futbol sahaları, atletizm pistleri, gençlik merkezleri yapmak. Her şey siz gençler için, her şey siz çocuklar için." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Kupası'na giden A Milli Futbol Takımı'nın futbolcularına başarılar diledi.

Bak, "Hep beraber onları seyredeceğiz. Arda Güler, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz ve tüm takıma başarılar diliyoruz. Türk bayrağını göndere çekecekler. İnşallah kupayı alıp gelecekler." dedi.

"Biz, çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Haftası kapsamında yapılacak 1500'den fazla etkinliğe vatandaşları davet etti.

Bu etkinliğin de onlardan biri olduğunu belirten Gül, "Bisiklet kullanımının, özellikle araç kullanımının bir anlamda alternatifi olduğu için çevreye duyarlı akaryakıtları az kullanan, tasarruf ettirilen bir yapısı var. O açıdan da Sıfır Atık Haftası'nda yapılabilecek en güzel etkinliklerden bir tanesi." diye konuştu.

İstanbul'daki okulların talep ettikleri tüm spor malzemelerinin temin edildiğini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yöneticilere şu talimatı var: Kendi çocuklarımız için istediğiniz güzel şeyleri, her şeyi bütün çocuklar için isteyin. Biz, çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Biz, çocuklarımızın kitap okumasını istiyoruz. Biz, çocuklarımızın biraz önce sevgili kardeşlerimizin yaptığı gibi enstrüman çalmalarını istiyoruz. Biz, çocuklarımızın karar süreçlerine katılmalarını istiyoruz. Sporla ilgili okullarımızda 30 civarında olan okul spor kulübü sayısı bütün okullarımızda kurularak 2 bin 700 sayısına ulaştı. Bu ne demek şu demek: Her okulumuzda okul spor kulübü var ve yetenek tanıması yapılıyor. Yeteneğine göre çocuklarımız da çeşitli spor dallarına yönlendiriliyor."

Vali Gül, aileyi güçlü tutmak için eldeki en büyük enstrümanın spor olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda spor yapmak gerektiğine değinen Gül, "Bugün de lisanslı sporcularımıza, bizim bu projeye katılan öğrencilerimize 2 bin 71 bisiklet vereceğiz. İlk etapta 5 bin bisiklet temin ettik. İnşallah bunlar etap etap artarak devam edecek. Burada da Bahçelievler Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, tribündeki öğrencilerle birlikte Türk Milli Takımı için tezahürat yaptı.

Bakan Bak, Vali Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür lisanslı öğrencilere bisikletlerini teslim etti.