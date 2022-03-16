Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifi TBMM'de - Son Dakika

AK Parti'li milletvekillerin imzasını taşıyan kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Mecliste basın toplantısı düzenleyerek Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Turan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törenleri anımsatarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitleri rahmetle andı.

Cumhuriyetin 100. yılına giderken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de açılacağını, törende çok sayıda yerli ve yabancı katılımcının olacağını belirten Turan, "Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla 2023 metre ayak aralığı, 18 Mart'a atıfla 318 metre ayak yüksekliği olan, 15 ülkeden 12 binden fazla insanın çalıştığı devasa bir projeden bahsediyoruz. Bölgemizin kalkınmasına büyük katkısı olacak. Kırmızı, beyaz Türk bayrağımızın renklerinden esinlenerek yapılan ve 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde biten bir mega projeden bahsediyoruz." diye konuştu.

Turan, kadına yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirerek "Teklif, kadın cinayetlerinde iyi hal indiriminin kaldırılmasından ısrarlı takibin suç sayılmasına kadar, sağlık çalışanlarımızın özlük haklarından tazminat güvencesine kadar pek çok önemli düzenlemeyi içeriyor. Teklifin önümüzdeki hafta ilgili komisyonda görüşülmesini umut ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Turan, kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet gibi konuların herkesin ortak meselesi olduğunu dile getirerek bunun, siyasete, polemiğe konu olmamasını istedi. Turan, bu nedenle de bütün siyasi partilerden pozitif katkı beklediklerini kaydetti.

"Şiddete meyyal ne kadar hastalıklı ruh varsa..."

Teklif sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise teklifin şiddet konusunda iki temel alanda önemli kanuni düzenlemeleri içerdiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce teklifin içeriğine ilişkin bilgiler paylaştığını aktaran Çam, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günün şartlarına, gelişen talep ve ihtiyaçlara göre hiçbir değişim ve yenilik hareketlerinden kaçınmayarak en büyük atılımları kararlı ve hızlı şekilde gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti olarak hiçbir mazlum ve masum kadının, çocuğun, hatta hiçbir bir canlının veya doğal zenginliğin katledilmesine, zarar görmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Çam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddete meyyal ne kadar hastalıklı ruh ve bozuk kişilikler varsa yakalanması, cezai müeyyideler ile tedbirler alınması, milletimizin huzur ve selameti için bu gibi canilerin elleri ve kollarının bağlanması için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Allah'ın bahşettiği canlara bir daha kimsenin kıymaması için Meclisimiz, hükümetimiz, mahallemiz, sokağımız ya da yan komşumuz, kimin eli nereye kadar uzanıyorsa bu acımasız ve aşağılık ruhlarla mücadele ederken kanuni düzenlemeler ile daha da caydırıcı adımları hep birlikte atmış olacağız. Kadınlarımıza yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eylemlerinde cezaların artırılacağı ve caydırıcılık fonksiyonu nedeniyle de önemli olan bir teklif getiriyoruz."

Çam, mahkemelerdeki iyi hal indirimi uygulamaları anımsatarak buna ilişkin eleştirilere dikkati çekti.

-"Vicdanlarımız sızladı"

AK Parti'li Çam şöyle konuştu:

"Hem kadına karşı işlenen suçlarda hem de çocuklara karşı ve başka bireylere karşı işlenen suçlarda yapılan indirimler nedeniyle vicdanlarımız sızladı. Bu vesile ile biz siyasetçiler olarak her türlü kararlı adımları tavizsiz bir şekilde atarken mevcut ve gelecek olan yasal düzenlemeler ile yüce yargı mensuplarımızın da kanun maddelerine göre uygulamalarında, caydırıcı ve tavizsiz hükümleri vermelerini bekliyoruz.

İyi hal indirimini düzenleyen Türk Ceza Kanunu (TCK), duruşma öncesi ve duruşma sırasındaki davranışları da iyi hal indirimi kapsamına alıyordu. Yeni hazırladığımız düzenleme; duruşma sırasında sadece yargılamayı yapan mahkemeyi, hakimi etkilemek için yapılmış şekli davranışların, duruşma sırasındaki rol yapmaların takdiri indirim nedeni sayılamayacağına dair de bir hüküm getiriyor. Yani bu düzenlemeyle kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar nedeniyle indirim yapıldığı algısı ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla iyi hal indiriminin bundan sonraki süreçlerdeki uygulanmasında kanundan kaynaklanan aksaklıklar ortadan kaldırılıyor."

Kadına yönelik şiddet, katalog suçları arasına alınıyor

Çam, teklif ile kadına karşı işlenen kasten yaralama suçlarının, tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alınacağını belirtti. Çam ayrıca kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması için nitelikli hal düzenlemeleri kapsamında suçların kadına karşı işlenmesi halinde cezaların artırılmasının da sağlanacağını vurguladı.

Israrlı takip konusunun da ilk defa TCK'de müstakil bir suç olarak düzenleneceğini bildiren Çam şöyle konuştu:

"Teklifle ısrarlı takip, fiziken ya da iletişim araçlarını kullanarak, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin, yakınlardan birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan fiiller ısrarlı takip kapsamında suç sayılacak. Böylece ısrarlı takip, kadına tacizin farklı bir versiyonu olarak müstakil suç olarak düzenlenmekte, bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Ayrıca suç; çocuğa, ayrılık kararı alınan veya boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu terk etmesine, değiştirmesine yol açarsa, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula, iş yerine yaklaşmama tedbiri verilen kişi tarafından işlenmiş olursa, bu nitelikli hal olarak düzenlenmekte ve ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenmektedir. Israrlı takip sadece boşanmış eşe karşı değil bütün kadınlara karşı işlenebilir nitelikte olan bir suç. Bu nedenle de bütün kadınlarımızı, ısrarlı takip yoluyla taciz eden kişilere karşı onları koruyan, bu fiili işleyenleri cezalandıran yeni bir hüküm olarak hukukumuza girmektedir."

Şiddet mağduru kadınların talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukatın görevlendirileceğini bildiren Çam, teklifin kadına ve çocuklara yönelik şiddetin son bulması için caydırıcı bir işlev göreceğini umduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de katalog suçlar arasına giriyor

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeler de yaptıklarını belirten Çam, "Teklifle sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da katalog suçlara dahil edilerek uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getirilmektedir. Ayrıca devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve mesleki sorumluluk kurulunun kurulması ile ilgili maddeler de teklifimizde yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.