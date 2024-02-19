Lütfü Savaş'a gece yarısı telefonu: Anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı, adaylığınız açıklanmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Lütfü Savaş'a gece yarısı telefonu: Anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı, adaylığınız açıklanmayacak

CHP'nin Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi okunmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a gece yarısı telefon açılarak "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı" denildiği iddia ediliyor.

19.02.2024 08:54  Güncelleme: 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da istifa çağrıları yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş konusunda CHP hayli kararsız kaldı. Protestoların ardından tekrar değerlendirme süreci başlatan CHP, dünkü aday tanıtım toplantısında Savaş'ın ismini okumadı.

"BUGÜN SİZİN ADAYLIĞINIZ AÇIKLANMAYACAK"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla arayarak "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dedi.

ÖZEL'İ ARADI ANCAK GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN OLMADI

Saat 13.00 civarında Lütfü Savaş telefonla Genel Başkan Özgür Özel'i aradı ancak görüşmesi mümkün olmadı. Bu nedenle Savaş, salona gitmeme kararı aldı. Hatay ilçe ve belde belediye başkan adayları salonda yerlerini alırken Lütfü Savaş ise gelişmelerden dolayı son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldı.

"BAŞKA SİYASİ PARTİLERDEN ADAYLIK TEKLİFİ GELEBİLİR"

Son dönemlerde aday yapılıp yapılmayacağını konusunda tartışma odağı haline gelen Lütfü Savaş'a başka siyasi partilerden de adaylık teklifinin gelebileceği yakın çevresi tarafından belirtildi. Bir kaynak da "aday listelerinin YSK'ya verileceği saate kadar Savaş'ın durumunun belirsizliğini koruyup, başka partiden adaylık için başvuruya zaman bırakmamak için bir taktik olarak uygulanacağı" yorumunu yaptı.

Lütfü Savaş\'a gece yarısı telefonu: Anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı, adaylığınız açıklanmayacak

Lütfü Savaş, Özgür Özel, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Lütfü Savaş'a gece yarısı telefonu: Anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı, adaylığınız açıklanmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bilal Aslan: Gerçekten ipler kimin elinde? Kılıçdaroğlunun kötü bile olsa en azından %85 ler oranında sözü geçen bir hükmü vardı. Şuan herkes kendi tıkırında… 108 19 Yanıtla
  • UnDrGLsN: Chp demlene demlene eş başkanlığa geçmiş eş başkan eko :)) 78 31 Yanıtla
  • cemal aslan: Rezillik diz boyu. Yüz yıllık parti aday çıkarmayı bile beceremedi. 76 11 Yanıtla
  • babasultan: Oylar Gökhan Zan'a yada Leyla Zana 10 60 Yanıtla
  • Serkan Basar: o değilde komşum benden bor istedi bu gün dedim hayırdır komşum emekli maaşımı çektim 9950 tl yatmış kirayı tamamlıyacağım dedi ve 2500 tl lazım dedi bende yutkunarak ve üzülerek hemen ibanına attım :) 11 54 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Her secimde kendilerini rezil etmeseler olmuyo daha adam akılı bir secim içine giremiyorlar bunlardan umut bekliyolar gelde bu sürüye çoban yetiştir 35 14 Yanıtla
  • babasultan: siz bor mu üretiyorsunuz üstadım 20 10
  • Mehmet Aytekin: BAŞKIMUTANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN 8 12 Yanıtla
  • Serkan Basar: borç yazacaktım bor yazmışım :) 3 8 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Lütfü Savaş'a gece yarısı telefonu: Anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı, adaylığınız açıklanmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement