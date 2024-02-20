Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı - Son Dakika
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Politika

Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma töreninde vatandaşların istifa çağrılarına rağmen adaylığının devamına karar verilen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentte miting düzenledi. İsim vermeden Haluk Levent ve Gökhan Zan'a göndermede bulunan Savaş, ''Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur.'' dedi. Savaş'ın sözleri üzerine alanda bulunanlar Levent ve Zan'ı yuhaladı.

20.02.2024 17:45
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CHP'de adaylığına devam kararı verilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentte gövde gösterisi yaptı. Miting düzenleyen Savaş, isim vermeden Haluk Levent ve Gökhan Zan'ı hedef aldı. Savaş, "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur." ifadelerini kullanırken, bu sözler üzerine alanda bulunan Levent ve Zan'ı yuhalamaya başladı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN HATAY ADAYLIĞI DEVAM EDECEK

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma töreninde protestoların hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'de krize neden oldu. Anma töreninde istifa çağrılarına rağmen geri atmayan Lütfü Savaş'la ilgili CHP kararını verdi. CHP'de partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığı devam edecek.

Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

SAVAŞ'TAN HATAY'DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Adaylığı devam eden Lütfü Savaş Hatay'da miting düzenledi. Gövde gösterisi yapan Savaş, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların, sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli." dedi.

MİTİNGDE LEVENT VE ZAN'I HEDEF ALDI

Lütfü Savaş, CHP'nin Hatay için teklif götürdüğü şarkıcı Haluk Levent'in yanı sıra eski milli futbolcu Gökhan Zan'ıisim vermeden hedef aldı. Savaş, "15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz... Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı
Haluk Levent

KALABALIK YUHALAMAYA BAŞLADI

Bu sözlerin ardından miting alanında bulunanlar Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı.

Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı
Gökhan Zan

CHP HALUK LEVENT'E TEKLİF GÖTÜRMÜŞTÜ

CHP, Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığının tepki çekmesi üzerine deprem süresince yardım çalışmalarına katılan Haluk Levent'e teklif götürmüştü. Haluk Levent ise teklifi reddetmişti.

Lütfü Savaş\'tan Hatay\'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent\'i yuhalattı

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Son Dakika Politika Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet ali selvi: Müteahhit kardeşiyle ortak yaptıkları binalarda onlarca yüzlerce kişi depremde hayatını kaybettiği halde gerçekten Hatay halkına şaşırıyorum 334 52 Yanıtla
  • necmettin durmaz: eser yok icraat yok demlilerle yaptığı densizlik 202 56 Yanıtla
  • huseyin ergun: Haluk levent teklifi kabul etmedi ki. Ne alaka. Asıl buna yuhh. 221 14 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi: Bir defa haluk levent aday olurum dememiş ki teklifi de götüren kendileri Haluk Levent’i Gökhan zanı da yuhalayan kendileri yani kendileri çalıyor kendileri oynuyorlar 198 16 Yanıtla
  • Cihan Tokcan: Bu adamı niye hala aday gösteriyolar ys chp liler bile oy vermez 144 20 Yanıtla
  • Fırat Duran: Adam imar affına laf yapıyor. Hadi devlet imar affı çıkardı belediye de gidip bakaydı o yere, adam kat mı çıkmış? Balkon mu uzatmış? Bina bütünlüğünü mü bozmuş bir bakaydın. İzin vermemek senin elinde. Usulsüz se yıktır. Yani çok basit ya 5. Kat üstüne 6yı yaptırdıysa engel ol. 111 22 Yanıtla
  • Furkan Kaplan: Kendileri çalıp kendileri oynuyor gerçektende. Siyaset sen ne iğrenç bir şeysin böyle. Saçma sapan insanlar saçma sapan işler. 102 16 Yanıtla
  • Balalayka Trampet: Hataydaki üç beş marjinal solcular protesto ediyor diye büyük resmi göremezler, burda hataylı olmayanlar yorum yapıyor 34 55 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Başka aday bulamayanlar yazık oldu halk oyunları gorur 73 11 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Aynen öyle 18 6
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SON DAKİKA: Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı - Son Dakika
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