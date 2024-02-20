Lütfü Savaş\'tan Hatay\'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent\'i yuhalattı

CHP'de adaylığına devam kararı verilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentte gövde gösterisi yaptı. Miting düzenleyen Savaş, isim vermeden Haluk Levent ve Gökhan Zan'ı hedef aldı. Savaş, "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur." ifadelerini kullanırken, bu sözler üzerine alanda bulunan Levent ve Zan'ı yuhalamaya başladı.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma töreninde protestoların hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'de krize neden oldu. Anma töreninde istifa çağrılarına rağmen geri atmayan Lütfü Savaş'la ilgili CHP kararını verdi. CHP'de partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığı devam edecek.
Adaylığı devam eden Lütfü Savaş Hatay'da miting düzenledi. Gövde gösterisi yapan Savaş, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların, sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli." dedi.
Lütfü Savaş, CHP'nin Hatay için teklif götürdüğü şarkıcı Haluk Levent'in yanı sıra eski milli futbolcu Gökhan Zan'ıisim vermeden hedef aldı. Savaş, "15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz... Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından miting alanında bulunanlar Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı.
CHP, Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığının tepki çekmesi üzerine deprem süresince yardım çalışmalarına katılan Haluk Levent'e teklif götürmüştü. Haluk Levent ise teklifi reddetmişti.
Son Dakika › Politika › Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı - Son Dakika
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