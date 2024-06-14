Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında üç büyük askeri üs inşa edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında üç büyük askeri üs inşa edilecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonu için Polonya, Slovakya ve Romanya'da üç büyük askeri üs kurmayı planladığını açıkladı. Orban, bu üslerin askeri hedef haline geleceğini ve Macaristan'ın bu gelişmelerin dışında kalacağını belirtti. Ayrıca, Orban, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarının savaş yanlısı trendi durdurabileceğini ve Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda uzun vadede barışın elde edilebileceğini ifade etti.

14.06.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, " Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında Polonya, Slovakya ve Romanya'da üç büyük askeri üs inşa edilecek" diyerek bu üslerin askeri hedef haline geleceğini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar devlet radyosu Kossuth'a konuştu. Orban, NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonu için Avrupa'da üç büyük askeri üs kurmayı planladığını açıkladı. Kremlin'in bu üsleri doğrudan tehdit olarak göreceğini ve bu üslerin askeri hedef haline geleceğini ifade eden Macar lider, "NATO, Ukrayna'da sözde bir NATO misyonu oluşturmak istiyor. Bu da NATO'nun Ukrayna'ya silah transferinin koordinasyonunu üstleneceği manasına geliyor. Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında Polonya, Slovakya ve Romanya'da üç büyük askeri üs inşa edecekler" dedi.

Macaristan'ın bu gelişmelerin dışında kalacağını belirten Orban, "Çatışma bölgesinin yanında olmamız nedeniyle güvenliğimiz için tedbir almamız gerekiyor" diye konuştu.

Macaristan'ın ne topraklarının kullanılmasına müsaade edeceğini ne de silah tedarikine destek sağlayacağını vurgulayan Orban, "Bölgemizde üç ülke savaşa doğru ilerliyor. Polonyalılar ve Romanyalılar kararlı bir şekilde ilerlerlerken Slovaklar temkinli. Biz kararlı bir şekilde bunun dışında kalacağız" dedi.

Orban, "Macaristan'ın bu konudaki pozisyonu, bunun yanlış olduğu yönündedir. NATO'nun 31 üyesi birden bizim bu konuda yalnız olduğumuzu söylese dahi, biz bu savaşın manasız olduğunu ve harp sahasında çözüme kavuşturulamayacağına inandığımızı ifade etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Macaristan'ın "acil durum frenini çekerek savaş yanlısı trenden indiğini" söyleyen Orban, "Bu tren durdurulabilir. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları, bu trenin hız kazanmasını engellemek için açık bir fırsat" dedi.

"Trump kazanırsa uzun vadede barış elde edilebilir"

Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda Belçika ve Fransa'da hükümetlerin düştüğünü ve Almanya Şansölyesinin partisinin üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Orban, "Bu, Avrupalı liderlerin barışın tarafında yer almamaları halinde kaybedecekleri manasına geliyor" açıklamasını yaptı.

Macaristan'ın savaşa doğru hızla ilerleyen treni yavaşlattığını ve Avrupa'ya zaman kazandırdığını ileri süren Orban, "Eğer, ABD'de Kasım ayındaki seçimlerde Trump yeniden başkan seçilirse, uzun vadede barış elde edilebilir" ifadesini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Viktor Orban, Macaristan, Slovakya, Romanya, Polonya, Ukrayna, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında üç büyük askeri üs inşa edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında üç büyük askeri üs inşa edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement