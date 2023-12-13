 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Macaristan Başbakanı Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan Başbakanı Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği konusunun AB Zirvesi gündeminden çıkarılması gerektiğini belirterek, AB'nin korkunç bir hata yapmak üzere olduğunu söyledi. Orban, Ukrayna'ya stratejik ortaklık teklif edilmesi gerektiğini savundu.

Macaristan Başbakanı Ukrayna\'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
13.12.2023 - 18:17,
Abone Ol

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini zira Macaristan'ın Ukrayna'nın müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini belirterek, "AB, korkunç bir hata yapmak üzere" dedi.

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkmaya devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, yarın ve cuma günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek yılın son AB Zirvesi öncesinde ülkesinin Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerine başlaması aleyhindeki tutumunu sürdüreceğini söyledi.

"AB, korkunç bir hata yapmak üzere"

Ukrayna'nın hedefinin AB'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık olması gerektiğini vurgulayan Orban, Ukrayna'nın birliğe üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini zira Macaristan'ın Ukrayna'nın müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini belirtti. Orban, "AB, korkunç bir hata yapmak üzere. Birliğin 26 üyesi birden böyle bir hata yapacak olsa dahi bizim bu hatayı engellememiz gerekiyor" dedi.

Ukrayna'ya "stratejik ortaklık" teklif edilmesi gerektiğini savunan Orban, "Eğer Ukrayna'ya destek olmak istiyorsak, gelin jeostratejik bir sinyal gönderelim. Ama bu üyelik olamaz" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın AB'den çıkma ihtimaline de değinen Orban, birlikten ayrılmayı arzulamadığını "bunun yerine Brüksel'e egemen olmayı ve Avrupa'nın tamamının Macaristan gibi olmasını" tercih edeceğini söyledi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Ukrayna, Avrupa Birliği, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Macaristan Başbakanı Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor - Son Dakika


18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı

Son Dakika
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 18:43:26. #1.12#
SON DAKİKA: Macaristan Başbakanı Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement