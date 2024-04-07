Macaristan Dışişleri Bakanı, NATO'nun Ukrayna konusundaki tutumunu eleştirdi

Politika

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "NATO, Ukrayna askerlerinin eğitilmesi ve silah transferi aracılığıyla koordinasyon rolünün arttırılması önerisiyle Ukrayna konusunda kendi çizdiği kırmızı çizgileri aşıyor" dedi. Szijjarto Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barışın çoktan tesis edilmiş olacağını söyledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'da yayın yapan haber sitesine verdiği röportajda, NATO'nun Ukrayna- Rusya savaşındaki tutumunu eleştirdi. NATO'nun, savaşın başından beri Rusya-Ukrayna anlaşmazlığında Rusya ile doğrudan çatışmaktan kaçındığını belirten Szijjarto, Perşembe günü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararın NATO ittifakını savaşa daha da yaklaştırdığını ileri sürdü. "Ukrayna askerlerinin eğitimi ve Ukrayna'ya silah transferi aracılığıyla NATO'nun koordinasyon rolünün arttırılması önerisi NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşının başında kendi çizdiği kırmızı çizgileri aşmasıdır" diyen Peter Szijjarto, ülkesinin NATO'nun koordinasyon rolünün artırılmasından kaynaklanacak hiçbir faaliyete katılmayacağını, mali destek sunmayacağını söyledi.

Batı dünyasının Ukrayna'ya sağladığı silahların savaş alanında hiçbir başarı getirmediğini belirten Szijjarto, "Ukraynalılar silah almasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Barış çoktan sağlanabilirdi" ifadelerini kullandı. Bazı NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'yı Temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde ittifaka davet etmek istediğini dile getiren Szijjarto, ancak çoğu üye ülkenin buna karşı çıktığını söyledi. Peter Szijjarto "NATO, geçtiğimiz 2 yılda NATO'nun savunma ittifakı olarak kuruluşundaki işlevinin giderek aşındığı ve saldırgan bir ittifaka dönüştüğü inancını güçlendiren çok sayıda adım ve kararlar aldı. Bu durum, NATO'nun tüzüğüne ve kurucularının niyetlerine tamamen aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Macar Bakan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği üyeliğini desteklemeyeceklerini, yeni genel sekreterin ittifak için en büyük tehdidin geldiği Doğu Avrupa'dan seçilmesi gerektiğini söyledi. - VARŞOVA