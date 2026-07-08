Macron: \'Fransa\'ya selamlar iletildi\'

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet ettiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü sohbet ettiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği anlar yer alırken, Erdoğan'ın da 'Fransa'ya selam' dediği anlar yer aldı. Macron, söz konusu görüntüleri 'Fransa'ya selamlar iletildi' notuyla paylaştı.

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