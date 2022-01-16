Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Önce Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Ünal, daha sonra da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

"ESAS SORUNUMUZ İŞSİZLİK"

Mahir Ünal'ın konuştuğu sırasında salonda bulunan bir vatandaş, yüksek sesle ülkede esas sorunun işsizlik olduğunu söyledi. Yaşadığı sıkıntıları anlatmaya başlayan vatandaş, "Kendim de AK Parti'deyim. Sayın bakanım ülkede esas meselemiz işsizlik. Vallahi ben açım şu anda." dedi.

DIŞARI ÇIKARILDI

Ünal ise bu sırada araya girerek "Sözlerimi bitirebilir miyim güzel kardeşim. Konuşma yapıyoruz burada." ifadelerini kullandı. Vatandaş ise sözleri sonrası parti görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

"KENDİSİNİN 100 KOYUNU VARMIŞ"

Toplantı sonrasında vatandaşla bir arayan gelen Mahir Ünal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz."

ÇİFTÇİ, OLAYIN ARDINDA İLK KEZ KONUŞTU: ÇARE BULMASI İÇİN GİTTİM

Halk TV ekranlarında Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu programa katılan Ali Avcı, kendisini toplantıya AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in davet ettiğini ve böylelikle toplantıya katıldığını ifade etti. "Ben oraya giderken Adıyaman'da işsizlikten, yoksulluktan, derdimize bir çare bulmak için bir konuşma yapar diye gittim" diyen Avcı, Ünal'ın konuşmasında Adıyaman'la ilgili hiçbir önerisinin, hiçbir çözümünün olmadığını gördüğünü söyledi.

"GÜNDE 50 LİRAYLA GEÇİNİYORUZ"

Gösterdiği tepkiden sonra Mahir Ünal'la salondaki polis aracılığıyla görüştürüldüğünü ifade eden Avcı şöyle konuştu:

"Ben beklemedim aşağı indim. Beni telefonla geri çağırdılar, 'Görüştüreceğiz' diye. Beni çağırdı, 'Tekrar konuş' dedi. Ben hazine arazisinde çiftçilik yapmıştım. Köyden gelmiştim, işsizlikten, yoksulluktan dolayı. Ortada kaldım. Kimse bana iş vermedi, bende gittim hazine arazisine çiftlik kurdum. Devlet destekli 100 bin TL kredi aldım. Adıyaman 3. Çevre Yolu oraya denk geldi ve yıktılar. Belediyeye gittim derdimi anlattım. Bana 3 bin TL para verdiler, başlarından savdılar. Ben üç tane çocuk okutuyorum, üniversiteye giden oğlumu göndermedim. Günde 50 TL ile geçiniyoruz. Türkiye'nin gerçekleri bu, üstünü örtmesinler"

"PROVOKATÖR DEĞİLİM"

Devletten aldığı 100 bin TL krediyi evini ipotek ederek aldığını ve yıkılan çiftliğindeki hayvanları ise 70 bin TL'ye sattığını ve 30 bin TL zararının olduğunu anlatan Avcı, "İşsizim, ben zengin değilim. Ben provokatör değilim. Ben halkın ta kendisiyim" şeklinde konuştu.

"'BUNU İZLEMEYE ALIN' DEDİ"

"Hiçbir şey gösterildiği gibi değil. Ben AK Partiliyim ve sandık görevlisiyim. Beni tanımayan kişi zengin sandı, tanıyan zaten biliyor" şeklinde konuşan Avcı, Mahir Ünal'la olan görüşmesini şu cümlelerle anlattı:

"Ben o odaya girdiğim anda hemen beni azarladılar. Ondan sonra İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 'Çık git' dedi. Hatta Bakan Bey (Mahir Ünal) dedi, 'Bunu izlemeye alın'. Benim izlemeye alınacak hiçbir şeyim yok, her şeyim ortada"