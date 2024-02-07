Malatya Arguvan Belediye Başkanı CHP\'den istifa etti

Malatya'nın Arguvan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP'den istifa etti.
Kızıldaş, CHP İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
CHP'ye gönül verdiğini, partisinin yüzyıllık mirasının bir parçası olmaktan her zaman onur duyduğunu aktaran Kızıldaş, ilçenin yıllarca ihmal edilmiş temel şehircilik hizmetlerinin yerine getirilmesi, geri kalmışlığının sonlandırılması yolunda hayati düzeyde önem taşıyan projeler hayata geçirdiklerini söyledi.
Arguvan halkının seçilmiş temsilcileri olan belediye meclisi üyeleri başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve ilçenin tüm toplumsal dinamikleriyle diyalog halinde olduğunu belirten Kızıldaş, şunları kaydetti:
"Partimizin üst düzey yöneticileri Arguvan'ı her ziyaret ettiklerinde Arguvan'daki şehircilik ve belediyecilik hizmetlerini Türkiye'ye örnek göstermelerine ve Arguvan modeli belediyeciliği yüceltmelerine karşın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday gösterilmedim. Arguvan halkının iradesi, düşüncesi hiçe sayıldı. Arguvanlı hemşehrilerimin geniş yelpazede yer alan temsilcileri, köy ve mahalle derneklerimizin değerli yöneticileri ve Arguvan sevdalısı değerli isimlerimizle yaptığımız görüşmelerimizden aldığımız ortak kararımızla uzun yıllar hizmet vermekten gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğimi sizlerin bilgisine sunuyorum. Ama siz değerli hemşehrilerim devam diyorsanız başka bir partiden aday olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim."
Kızıldaş, konuşmasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı da eleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Politika › Malatya Arguvan Belediye Başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?