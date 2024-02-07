Malatya Arguvan Belediye Başkanı CHP\'den istifa etti

Politika

Malatya'nın Arguvan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP'den istifa etti.

Kızıldaş, CHP İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

CHP'ye gönül verdiğini, partisinin yüzyıllık mirasının bir parçası olmaktan her zaman onur duyduğunu aktaran Kızıldaş, ilçenin yıllarca ihmal edilmiş temel şehircilik hizmetlerinin yerine getirilmesi, geri kalmışlığının sonlandırılması yolunda hayati düzeyde önem taşıyan projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Arguvan halkının seçilmiş temsilcileri olan belediye meclisi üyeleri başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve ilçenin tüm toplumsal dinamikleriyle diyalog halinde olduğunu belirten Kızıldaş, şunları kaydetti:

"Partimizin üst düzey yöneticileri Arguvan'ı her ziyaret ettiklerinde Arguvan'daki şehircilik ve belediyecilik hizmetlerini Türkiye'ye örnek göstermelerine ve Arguvan modeli belediyeciliği yüceltmelerine karşın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday gösterilmedim. Arguvan halkının iradesi, düşüncesi hiçe sayıldı. Arguvanlı hemşehrilerimin geniş yelpazede yer alan temsilcileri, köy ve mahalle derneklerimizin değerli yöneticileri ve Arguvan sevdalısı değerli isimlerimizle yaptığımız görüşmelerimizden aldığımız ortak kararımızla uzun yıllar hizmet vermekten gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğimi sizlerin bilgisine sunuyorum. Ama siz değerli hemşehrilerim devam diyorsanız başka bir partiden aday olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim."

Kızıldaş, konuşmasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı da eleştirdi.