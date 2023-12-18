Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ortaköy Mahallesi\'ne yapılan yatırımları açıkladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt ilçesi Ortaköy Mahallesi (Porga) Muhtarı Mahmut Kocaman'ın ev sahipliğinde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada muhtar ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesi'ne yapılan bazı yatırımlardan bahsetti.

Büyükşehir Belediyesinin kırsal kesimlerde bulunan mahallelere de önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "Ortaköy Mahallemize baktığımızda yolları asfaltlanmış, içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılmış" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibinin mahallesine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Ortaköy Mahallesi Muhtarı Mahmut Kocaman, "Mahallemizde 2 bin 300 metrelik içme suyu hattımız vardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi son 2 yılda bu içme suyu hattını yeniledi. Yine mahallemize Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık bir kilometreye yakın kanalizasyon hattı yapıldı. Geçen sene mahallemize yeni bir kaynaktan su getirildi ve burada da 2 bin metreye yakın bir çalışma yapıldı. Sulama suyu ile alakalı 5 bin 500 metreye yakın boru hattı döşendi. Yollarımız asfaltlandı. Bizim için en önemli olan şeylerden biri de karla mücadele. Bu durum mahallemizde büyük sorun teşkil ediyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi sabah, akşam kar küreme çalışmalarına devam ettiği için yollarımız açık kalıyor. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerden bahseden Gürkan, "Biz göreve gelmeden önce Vagon Fabrikası, Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, alternatif yollar, yeni bir kayısı pazarı, kütüphane, kanalizasyon, ilçelerde arıtma tesisleri, kırsalda asfalt çalışmaları konuşuluyordu. Biz, 'hiçbir akarsuya atık su karışmayacak' dedik ve bütün ilçelerimize arıtma tesisi kurduk. Bütün ilçelerimize çöp aktarma istasyonları kurduk. İlçelerimizin yollarını, kanalizasyonlarını, içme suyu hatlarını yaptık. Ortaköy Mahallemize baktığımızda yolları asfaltlanmış, içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılmış, özellikle bölgedeki vatandaşın üretim yapma noktasındaki suyu için MASKİ gerekli çalışmaları yapmıştır. Kırsalda üretim yapan vatandaşlarımızın bulundukları yerde kalmaları ve üretimde teşvikin olması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yapıyoruz. Tabii sadece sulama borusu ile sınırlı kalmıyor. Çiftçilerimize sedir, ağaç ve tohumlar veriyoruz. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ve MASKİ'miz nezdinde bu çalışmaları sürdürüyoruz"

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sonra yaraların sarılması için yoğun mesai harcadıklarını da belirten Başkan Gürkan, "Bilindiği üzere 6 Şubat'ta kıyametin provası, yüzyılın felaketini yaşadık. Şehrimizde 133 bin bağımsız bölümümüz ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Şehrin merkezi olan ve ticaretin yürütüldüğü alanlarımız yıkıldı. Ama şunu açıkça söyleyebilirim; ben, 20 yıllık Belediye Başkanıyım. Ruhsat verdiğim, yaptığım veya yaptırdığım binalarda hasar yoktur. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gedikten sonra 'h max serbesttir' ibaresini kaldırdım. Fakat daha önceki müktesebatlarla ilgili müdahalemiz olamadı. Bundan sonraki süreçte yapılar doğru düzlem, doğru zeminde etütler yapılarak, yeniden bir düzenleme ile yapılıyor. Zemin etütlerinin yeniden sağlamlaştırılması, perde beton, bodrum, taşıyıcı kolonlar ve düzgün yapılaşma yapılması noktasında ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Gerekli yönetmelikler de hazırlandı. Şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması noktasında meclisimizde çıkan kararla Türkiye'de ilk defa Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kurduk. Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda bir şube müdürlüğü halkla ilişkileri yürütecek. Diğeri teknik işleri, diğer bir şube müdürlüğü ise mali işleri yürütecek. Vatandaşımıza verilecek olan 750 bin hibe, 750 bin kredi ile ve vatandaşlarımızdan alacağımız destekle birlikte biz Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde konutları daha ucuza mal etmek hedefindeyiz. Konutları hak sahiplerine teslim etmek ve onların kalıcı konutlarda kalması noktasında gayretlerimiz devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA