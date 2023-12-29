Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tecde Mahallesi\'nde yol çalışmalarını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeni ulaşım ağları açarak vatandaşların hayatına kolaylık ve konfor katmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde 2. Etap yol çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. 3 gidiş 3 geliş şekilde tasarlanan yol, bölgedeki trafiğin yükünü alarak vatandaşlara daha konforlu, daha güvenilir ve daha rahat ulaşım imkanı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tecde Mahallesi'ne önemli yatırım ve hizmetlerin yapıldığını ifade eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, "Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yeni bir yol çalışmasına daha şahit oluyoruz. Yol çalışması tamamlandığı zaman sadece asfalt ve kaldırım gibi gözükse de bu işin bir geçmişi var. Çünkü öncelikle yol üzerindeki ağaçların ve evlerin bedelleri ödeniyor. Daha sonra yol çalışmaları başlıyor. Bugün İsmet Paşa Caddesi'ne yapılan yol çalışmasının başka bir etabına şahitlik etmekteyiz. Büyükşehir Belediyemizin mahallemize kazandırdığı yol aksları gerçekten de bölgemizdeki trafiği rahatlattı. Önceki çalışmalara baktığımızda Mıhlıdut Caddesi'ndeki yol çalışmaları tamamlandı ve Altın Kayısı Bulvarına bağlandı. Akabinde Alper Tunga Bulvarı yapıldı ki bölgemizdeki trafiği yüzde 80 oranında azalttı. İsmet Paşa Caddesi'ne baktığımızda buradaki yol çalışmalarına depremden önce başlamıştık, deprem nedeniyle ara verildi ama depremden sonra hızlı bir çalışma başladı. Yol açma ekipleri mahallemizde 1 aydır gece gündüz demen yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yolumuz da tamamlandığı vakit trafiğimiz çok rahatlayacaktır. Başkanımızın güzel bir sözü var, 'Bugüne çözüm üretirken şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. 6 Şubat'ta Malatya olarak büyük bir afet yaşadık. Depremlerden sonra şehrimizin ayağa kalkmasındaki en büyük etkenlerden biri de esnafın ayağa kalkmasıydı. Başkanımızın talimatlarıyla Tecde' ye 3 bine yakın geçici iş yerleri yapıldı. Biz gerçekten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın emeklerini görüyoruz. Ekibiyle canla başla çalışıyor, kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

İsmet Paşa Caddesi'nde yürütülen çalışmaların detaylarını anlatan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, "İsmet Paşa Caddemizden Gedik ve Güngör caddelerinin olduğu kısımda 2. Etap olarak nitelendirdiğimiz kısımda yol çalışmaları yapıyoruz. Bu yolun açılmasıyla Güney Kuşak Yolunun tamamında aktivite sağlanmış olacak. Bu yolun açılması ve tamamlanması halinde Tecde bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız ve esnaflarımız dört gözle bekliyordu. Yolumuzun tamamlanmasıyla esnaflarımız da canlılık kazanacaktır. Yolumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert ise konuşmasında, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla bu yolları birer birer bitirdik. Şu anda da İsmet Paşa Caddesi'nde hem altyapısı hem de üstyapısı ile önemli çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın trafik yükünü azaltmak ve vatandaşlara konforlu bir şekilde ulaşım imkanı sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Gürkan, "Gece-gündüz, cumartesi-pazar demeden Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığında çalışan arkadaşlarımız Malatya'da bütün yolların ve yol akslarının sağlıklı ulaşım arterlerine kavuşturulması noktasında yoğun bir çaba içerisindeler. Malatya'nın her yeri şantiye halindedir. Bir taraftan hizmet binaları yapılırken bir taraftan iş yerleri bir taraftan altyapı yapılırken diğer taraftan da yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Biz şehrimizi geleceğe hazırlama noktasında bütün ekibimiz ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 2019 yılında göreve geldiğimizde Malatya'nın en önemli sorunu yol ve ulaşım sorunuydu. O nedenle biz, altyapı, çevre düzenlemeler, yeni yeşil alanlar, arıtma tesisleri, yeni su kaynakları ile alakalı çalışmalar yaparken diğer taraftan ulaşımın daha sağlıklı daha konforlu bir şekilde yapılması için yol çalışmalarına başladık. Yılardır süre gelen Kuzey Kuşak Yolu şimdilerde bitirilmek üzere yine Güney Kuşak Yolun da çalışmalarımız sürüyor. Alternatif yollar diye tabir ettiğimiz Alp Er Tunga, Danişmend Gazi ve Anayurt bulvarları yapıldı ve bitirildi. Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde de 3 gidiş 3 geliş olarak yolumuzun yapılması noktasında çalışma arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. Yapılan çalışmalara baktığımızda şehrimizin 718 mahallesinin yollarının asfaltlanmış olması, su ve kanalizasyonun bütün iş ve işlemlerinin yapılmış olması, bütün ilçelerimize arıtma tesislerinin yapılması, Doğu ve Batı kolektörlerinin yapılmış olması kolay bir hadise değildir. İnşallah yaşadığımız depremin olumsuz etkilerini de bu tür hizmetlerle birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki günlerde ana arterlerde yapılan çalışmalar tamamlandığında yerinde dönüşüm ve toplu yerleşimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Şehrimizi geleceğe hazırlama noktasında projelerimiz yoğun bir şekilde icraat safhasındadır. 6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan şehrimizi yeniden kendi küllerinden ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA