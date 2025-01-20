Malatya’da 10.790 Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Malatya’da 10.790 Konut İnşaatı Devam Ediyor

Malatya’da 10.790 Konut İnşaatı Devam Ediyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da 10.790 konut inşaatı sürüyor, teslimatlar Haziran'da başlayacak.

20.01.2025 15:53
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Bahçebaşı Mahallesi'ndeki yeni şantiye alanını ve Gelincik Tepe'de daha önce tamamlanan konutlar ile birlikte bölgede toplamda 10 bin 790 konutun inşa çalışmalarının sürdüğünü belirterek bu yıl içerisinde Malatya'da büyük bir memnuniyet sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden büyük oranda etkilenen Malatya'da depremzede vatandaşların bir an önce konutlarına ve kalıcı işyerlerine kavuşabilmesi adına imar, inşa ve ihya çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Boztepe ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde şantiye alanlarında incelemelerde bulundu.

Toplamda 10 bin 790 konutun inşa edileceği bölgede tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak, "Bahçebaşı Mahallemizde 5. Etap kapsamında, bin 130 konut ve 10 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarında önemli bir ilerleme kaydedilmiş durumda. Bahçebaşı'nda toplam 8 etapta 8 bin 478 konut inşa ediliyor. Hemen yanı başındaki Gelincik Tepe'de ise daha önce tamamlanan 2 bin 312 konut hizmete sunulmuş durumda ve burada hemşerilerimiz yaşamlarına devam ediyor. Toplamda 10 bin 790 konuta tekabül eden bu alanda çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Firmalarımız da kış şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Bölgede Haziran sonu veya Temmuz başında yeni teslimatlara da başlanacağını açıklayan Ölmeztoprak, bakanlıklar ve ilgili bürokrasiler nezdinde Malatya'da yapılması gereken çalışmaları da yakından takip ettiğini ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak konuşmasının devamında, "2025 yılı içerisinde büyük bir memnuniyetle karşılanacak teslimat sürecine adım atıyoruz. İnşallah, Haziran sonu ve Temmuz başında ilk teslimatlarımızı gerçekleştirerek, hemşerilerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Bölgemizde konut ve işyerlerinin yanı sıra, sosyal donatı alanlarında, Bahçebaşı ve Gelincik Tepe'de inşası süren 3 cami, okullar, sağlık merkezleri ve diğer sosyal alanlarla hemşerilerimizin ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanacak. Ziyaretlerimiz kapsamında hem polis evimizi hem öğretmen evimizi hem de diğer şantiyelerimizi inceledik. Bakanlıklarımız ve ilgili bürokrasi nezdinde yapılması gereken çalışmaların takibini aralıksız sürdürmeye gayret ediyoruz. Allah'ın izniyle, Malatya'mızın sosyo-ekonomik olarak daha da güçlenmesine vesile olmak ve hemşerilerimizin huzur içinde yeni yuvalarına kavuşmasına şahitlik etmek bizler için büyük bir sorumluluktur. Malatya'mızın imar, ihya ve inşa süreci hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte bizlerde çalışmalarımıza hiçbir eksiğe mahal vermeden devam etme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya’da 10.790 Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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