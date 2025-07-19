Malatya\'da Hızla Konut Yapımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut yapıyoruz. Bu hızla yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kurum, Kuyumcular Çarşısı alanında yaptığı konuşmada, Malatya'nın önemli ticaret merkezlerini hizmete açmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük inşa seferberliğini başlattıklarını belirten Kurum, Eylül 2024'ten bu yana teslim edilen konutların üzerine 150 bin konut daha eklediklerini ve toplam sayının 250 bini aştığını ifade etti.

Teslim edilen konutlarda milyonlarca vatandaşın güvenle yaşadığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdi evlerimize ve dükkanlarımıza dair yeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Biliyorsunuz, Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarını da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada büyük bir coşku içerisinde meydanını bitirmiş, ilk dükkanlarını teslim etmiş, valiliğin de hizmet vermeye başlamış büyük bir törenimizi büyük bir coşkuyla Malatyalı kardeşlerimizle yapacağız. Hep söylediğim gibi, çok kapsamlı, üzerine çokça düşünülmüş, bilimi, çevreciliği, tarih ve kültürümüzü koruma bilincini en yüksek seviyede ortaya koyan bir şehircilik stratejisiyle çalışıyoruz. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut yapıyoruz. Bu hızla yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşacağız."

Bakan Kurum, deprem konutlarının teslimi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Söz verdikleri gibi yıl sonunda tüm konutları bitireceklerini hatırlatan Kurum, "11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız. Malatya'mızda da şu ana kadar 36 bin konut ve iş yerini hemşerilerimize teslim etmenin mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah daha hızlı çalışarak 2025 yılı sonuna kadar Malatya'da söz verdiğimiz tüm konutları yani 80 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz." dedi.

Özgür Özel'e eleştiri

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan faaliyetleri görmeyen bir muhalefet olduğunu belirtere, "Maalesef bir de bu kadar emeği, yapılan işi görmezden gelen bir muhalefet var. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel nihayet deprem bölgesini hatırlayıp buraya gelmiş. Gerçi zahmet edip ne yapılan konutları görmüş, ne bir vatandaşımızı dinlemiş. Otobüsün üstünden konuşmuş, iftiralar atmış ve buradan ayrılmıştır. Açıkçası Özgür Özel'in deprem bölgesine dair söylediği sözlere ve yalanlara artık hayret etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bize dönük ne iftiralar atıyor ama emin olun zerre kadar umursamıyoruz." diye konuştu.

CHP'nin depremin ardından 11 ilde hiç konut yapmadığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"(Özgür Özel) Söz verdiğin halde, 11 ilde tek bir konut yapmayacaksın sonra çıkıp utanmadan binlerce emekçi kardeşimin alın teriyle, emeğiyle dalga geçeceksin. Siz önce aynaya bakacaksınız. Elinizde bir sürü belediyeniz var. Yüz binlerce konut yapacağız, hatta bir bölümünü bedava vereceğiz dediniz. Niye yapmadınız? Söz verdiğiniz halde buraya gelip boş vaatler sunacağına depremzede kardeşlerimizin yarasına neden merhem olmadınız? Bırakın konut yapmayı, belediyenin en basit görevi olan çöpleri bile toplayamadınız. Sadece baklava kutularıyla bile onlarca konut yaparlar. İzmir'de kooperatif kurup konut yapacağız diye kandırdığınız vatandaşımıza önce o konutların hesabını verin. Açıkça söylüyorum, Özgür Özel sana buradan ekmek çıkmaz. Çatlasan da patlasan da biz milletimize verdiğimiz sözleri daha önce nasıl yerine getirdiysek burada hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konutları size ve eleştirilerinize rağmen yapacağız."

Bakan Kurum, bugüne kadar yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu ifade etti.

Daha önce de birçok afet bölgesinde konutları tamamlayıp afetzedelere teslim ettiklerini hatırlatan Kurum, "İzmir depreminden sonra 3+1 konut alan hak sahipleri bugün aylık 1620 lira taksit ödüyor. Elazığ depreminden sonra 3+1 konut alan hak sahipleri şu anda 1356 lira taksit ödüyor. 2020'de Giresun'da meydana gelen sel felaketinden sonra 3+1 konut alan hak sahipleri aylık 1460 lira taksit ödüyor. Vatandaşlarımız evlerine oturduktan 2 yıl sonra ödemeye başladılar." diye konuştu.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.