Malatya\'da Deprem Sonrası İmar Çalışmaları Devam Ediyor

Politika

Malatya'da, 6 Şubat depremleri sonrası kentin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalardaki son durumu paylaşan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, her yönü ile ayağa kalkmış bir Malatya için çalışmaların durmaksızın süreceğine söyledi.

Kent genelinde yaklaşık 50 mahalle rezerv alanı çalışmalarının sürdüğünü belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremleri sonrası kentin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalarda ki son durumu paylaştı.

Malatya'nın eski günlerine kavuşana kadara durmaksızın çalışmaların süreceğine vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, kentteki toplamda hak sahipliği sayısının 72 bin 513 olduğunu ifade ederek, ihalesi tamamlanmış ve inşası devam eden konut sayısının 30 bin 620, ihale aşamasındaki konut sayısı toplamının ise 27 bin 40 olduğunu belirtti. Ölmeztoprak, ihale edilmiş ve inşa edilecek konut sayısının ise 57 bin 660 olduğunu kaydederek, 12 bin köy konutunun ihale sürecinin de tamamlandığı ifade etti.

"Mağduriyet oluşumuna izin vermeden çalışmalar devam edecek"

2024 yılının sonuna kadar 6 binin üstünde köy evinin tesliminin planlandığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, merkez çarşı projesi kapsamında yaklaşık 6 bin bağımsız bölüm için ihale sürecinin de tamamlandığını aktardı. Ölmeztoprak, inşaat faaliyetlerinin sürdüğü projede zemin iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini kaydederek, "Bölgede üst yapı çalışmaları da ayrıca sürmekte olup çalışmalar tamamlandıkça çarşılar kısım kısım Bakırcılar, Kuyumcular, Şire Pazarı'nın teslimleri yapılacaktır. Ayrıca, Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı gibi birçok ticari alanı içeren Malatya merkezimizdeki çarşı projesi ve iş yerlerimizle ilgili devam eden inşa faaliyetlerimiz ile birlikte tüm sosyal donatı alanlarımızı da detaylarıyla inceledik. Malatya'mızın hafızasını teşkil eden ve Malatya'mızın maneviyatına hizmet eden mekanlarımızın yerleşim alanlarına ve detaylarına odaklanırken, Söğütlü Camimizin kent hafızasını koruyan yerleşim yeri imar ve inşası konusundaki netlikleri tekrar hep birlikte müşahede ettik. Tarihsel doku ve mekansal planlama açısından tek çözümün ortak akıl olduğu konusunda hemfikirdik. Yerleşim alanlarımız, konutlarımız, ticarethanelerimiz, çarşılarımız ve şehrimizin ihtiyaç duyduğu yol genişletme ile otopark çalışmaları gibi tüm konular tekrar gözden geçirildi. Özellikle depremzede hemşerilerimizin mülkiyet hakları hiçbir şekilde zarar görmeden tekrar inşa faaliyetleri devam edebilsin diye tüm genel müdürlüklerimiz ve belediyelerimizin teknik ekipleriyle bütüncül bir bakış açısıyla ele alındı. Bu konuda şehrimizin hafızasını korumak adına en ufak bir taviz vermeden ve mülkiyet haklarında mağduriyet oluşumuna izin vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Rezerv alan çalışmaları sürüyor"

Rezerv alanları ile ilgili de son duruma ilişkin bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, "Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) hak sahipliği rezerv alan kentsel dönüşüm raporumuzun son durumuna göre rezerv alanda yer alan mahallelerimizi de bilgilendirme bazında hemşerilerimizle paylaşmak isterim. Bu arada rezerv alanı ilan edilme süreci ve bu sürecin içerisindeki teknik hususların incelenmesiyle Malatya'mız ölçeğinde halen rezerv alan ilan süreci devam etmektedir. Belirteceğimiz mahallelerimizin teknik incelemeler sonucu bazen bir kısmı bazen de daha geniş alanları ve bölümleri rezerv alan içerisine ilgili bakanlığımızın ve belediyelerimizin ilgili teknik ekipleri incelemeleri sonucunda dahil edilmiştir. An itibariyle incelemesi yapılanlar ve karar verilen rezerv alanları ' Akçadağ, Başpınar, Doğu mahalleri. Darende, Hacı Derviş Mahallesi. Doğanşehir Yeni ve Doğu Mahalleri. Doğanyol, Çolak, Gökçek ve İsak Mahalleri. Pütürge, Ağalar ve Hatip Mahalleleri. Yeşilyurt, Bentbaşı, Bostanbaşı, Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi, İlyas, Kaynarca, Kiltepe, Melekbaba, Salköprü, Şeyh Bayram, Yakınca, Zaviye mahalleleri. Battalgazi ilçemiz ise Akpınar, Halfeti, Kırçuval, Taştepe, Alacakapı, Hamidiye, Niyazi, Yenihamam, Aslanbey, Hamımınçiftliği, Nuriye, Yıldıztepe, Nuriye, Sancaktar, Cevherizade, Çöşnük, İsmetiye, Saray, Kernek, Dabakhane, İstiklal, Şehitfevzi, Ferhadiye, İzzetiye, Şıkşık, Zafer, Göztepe, Kavaklıbağ, Tandoğan Mahalleleri" diye konuştu - MALATYA