Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Malatya'da yaralar büyük oranda sarıldı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Malatya'da yaralar büyük oranda sarıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Malatya\'da yaralar büyük oranda sarıldı"
27.02.2026 20:26  Güncelleme: 20:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da 455 bin hak sahibine konut teslim edildiğini belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının süreceğini vurguladı. Yılmaz, deprem sonrası yapılan projelerin hızla tamamlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da 455 bin hak sahibine konut teslim edildiğini belirterek, kentsel dönüşümün hız kesmeden süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Malatya İl Başkanlığı İftar ve Vefa Programı'na katıldı. Programda konuşan Yılmaz, Malatya'da yürütülen çalışmaların sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmadığını, kentin geleceğini inşa etmeye dönük önemli adımlar atıldığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibini tebrik eden Yılmaz, altyapıdan yollara, arıtma tesislerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinen Yılmaz, 455 bin hak sahibine konut teslim edildiğini belirterek, enkaz kaldırma, planlama ve inşa süreçlerinin kısa sürede tamamlandığını kaydetti. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Yılmaz, iş yerleri konusunda sürecin daha da hızlandırılacağını söyledi.

Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu kaydeden Yılmaz, sağlam zeminlerde sağlam yapılar inşa etmenin önemine dikkat çekti. Kentsel dönüşümün bir lüks değil zorunluluk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem öncesi yapılan yatırımların hem ekonomik kaybı hem de can kaybını azaltacağını sözlerine ekledi. - MALATYA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Malatya'da yaralar büyük oranda sarıldı' - Son Dakika

