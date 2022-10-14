Malatya haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne övgü - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne övgü

14.10.2022 20:07

Malatya gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne övgü -Oktay: "Ankara-İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri gelsin hizmet nasıl yapılır görsünler" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, "İstanbul, Ankara...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne övgü

-Oktay: "Ankara- İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri gelsin hizmet nasıl yapılır görsünler"

MALATYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, "İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini buraya davet etmenizde fayda var. Hizmet ağlamadan nasıl yapılır görsünler. Vatandaşa nasıl hizmet edilir görsünler. Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları programına katılmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Malatya'da ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya tarihi hakkında bilgiler aktardı.

Malatya'yı insanlık medeniyetinin başladığı ve Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ettiklerini belirten Gürkan, "9 bin yıllık geçmişi içerisinde değişik medeniyetlere, uygarlıklara, kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehrin şehr'ül eminliğini yapıyoruz. İlk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk mühürleme, gümrükleme işlemleri Malatya'da olmuştur. Bu anlamda UNESCO tarafından da tescil edilerek kültür mirası listesine alındı. Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri derken de 1071'den önce Anadolu'nun fethi Malatya'da başlamıştır. Aynı zamanda Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler ilim irfan ile Anadolu'yu irşad etmişlerdir. Bizlerde bu şehrin şehr'ül emini olarak atalarımızın yazmış oldukları medeniyet, ilim irfan ve kahramanlık destanlarına bizler de hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Kendimizi bu konuda mecbur hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Malatya'da devam eden hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgiler aktardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarına değinen Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet belediyeciliğinde, katılımcı belediyecilikte, sosyal belediyecilikte, yeşili ve çevreyi koruyan belediyecilik ve kültürel belediyecilik alanlarında da hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'ya çok büyük hizmetler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Malatya'daki çalışmaları takdir etti. AK Parti belediyeciliğinin çözüm üreten ve vatandaşın gönlüne giren bir hizmet anlayışı içinde çalıştığını ifade eden Oktay, "Gürkan Başkanımız yapılan hizmetleri sadece başlıklar halinde ifade etti. Basınımızın da yanında şunu da teklif edebiliriz. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini buraya davet etmenizde fayda var. Hizmet ağlamadan nasıl yapılır görsünler. Vatandaşa nasıl hizmet edilir görsünler. Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarete Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkan vekili Hakkı Pekel ile kalabalık bir heyet eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne övgü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 03:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement