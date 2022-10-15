Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il kongresine katıldı

15.10.2022 17:40

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada, Amerika'da tam 8 saat ortadan kayboldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada, Amerika'da tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor diyor ki, '8 saat neden ortadan kayboldunuz?'" dedi.

Erbakan, partisinin Malatya İl Başkanlığının bir otelde düzenlenen 2'nci Olağan Kongresi'nde, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Yaralı işçilere şifa dileyen Erbakan, "Cenab-ı Allah bir daha böyle felaketler, acılar yaşatmasın. Gerekli tedbirleri zamanında, yerinde bir şekilde almayı inşallah nasip eylesin." dedi.

Erkan, "6'lı masa"ya değinerek, şöyle devam etti:

"Altı tane birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37 kez toplantı yapmışlar. Altı aydan beri konuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, çay, kahve içiyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var mı? Şu ekonomik krizden çıkış yolu var mı, şu ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları bir kaynak paketi var mı? Bunları geçtim bir cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyabilmişler mi? Hayır. Altı tane masa başında, bir tane de masanın altında HDP 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar, 6 aydan beri. Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada, Amerika'da tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor diyor ki, '8 saat neden ortadan kayboldunuz?' Kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız? Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz, neyi gizliyorsunuz?"

Başörtüsünün yasal teminat altına alınması gerektiğine işaret eden Erbakan, "70 sene başörtüsü düşmanlığı yapmış, başörtüsü yasağının devam etmesi için Anayasa Mahkemesine kadar başvurmuş, şimdi seçimlere 6 ay kala çıkmış 'Başörtüsüne yasal teminat olsun' diyor. Biz bu CHP'nin samimiyetine nasıl güvenebiliriz?" dedi.

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Altı ayda 37 kez toplandılar ortada bir şey yok' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Altı ayda 37 kez toplandılar ortada bir şey yok' Fatih Erbakan: 'Altı ayda 37 kez toplandılar ortada bir şey yok' Fatih Erbakan: 'Altı ayda 37 kez toplandılar ortada bir şey yok'
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Erbakan, Refah Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:28 İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:41:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement