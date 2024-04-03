Manisa'da bir kişinin iki kez kullandığı oy, muhtarlık seçimini iptal ettirdi - Son Dakika
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Politika

Manisa'da bir kişinin iki kez kullandığı oy, muhtarlık seçimini iptal ettirdi

Manisa\'da bir kişinin iki kez kullandığı oy, muhtarlık seçimini iptal ettirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde, bir kişinin iki sandıkta oy kullandığının tespit edilmesi üzerine muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verildi. İptal edilen seçim 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.

03.04.2024 23:11
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde bir kişinin iki kez oy kullandığı gerekçesiyle muhtarlık seçimi iptal edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde muhtarlık için 3 aday yarıştı. Sandıklar açıldıktan sonra Cavit Kaya 128 oy alarak muhtarlığı kazandı. Ali Avcı bir oy eksiği ile 127 oy, Mehmet Akbulut 116 oy aldı.

Manisa'da muhtarlık seçimi oy kullanma hatası nedeniyle iptal edildi

BİR KİŞİ İKİ AYRI SANDIKTA OY KULLANDI

Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinden sonra, bir oyla seçimi kaybeden muhtar adayı Ali Avcı, bir kişinin iki ayrı sandıkta oy kullandığı ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu değerlendirme sonunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etti. İptal edilen seçim 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.

2 HAZİRAN'DA SEÇİM YENİLENECEK

Bu seçimde aday olmayan Mahalle Muhtarı Özgür Avcı, "Seçimde 3 aday yarıştı. Seçim sonunda bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı seçim kuruluna itiraz etti. Seçim Kurulu itiraz sonunda, seçimi iptal ederek, 2 Haziran Pazar Günü tekrar edilmesi yönünde karar verdi." dedi.

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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