Manisa'da Ergenekon Kavşağı Projesi İçin Görüşmeler Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Manisa'da Ergenekon Kavşağı Projesi İçin Görüşmeler Yapıldı

Manisa\'da Ergenekon Kavşağı Projesi İçin Görüşmeler Yapıldı

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Turgutlu ilçesinde yapılması planlanan Ergenekon Kavşağı Projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile bir araya geldi. Projenin hayata geçirilmesi için yeni adımlar atılacağı belirtildi.

21.02.2025 13:14  Güncelleme: 13:16
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AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Turgutlu ilçesinde yapımı planlanan Ergenekon Kavşağı Projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan proje için yeni adımlar atılarak projenin gerçekleşmesinde katkı sağlayacaklarını söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Manisa Milletvekili Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur, ve Milletvekili Tamer Akkal Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Ergenekon Kavşağı Alt Geçit Projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen AK Parti Manisa Teşkilatı, Bakan Uraloğlu'nun talimatı ile Genel Müdürlüğe giderek konu hakkında girişimlerde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, "İlk gün söylediğimiz yerdeyiz, memleketimiz için yapılacak olan her güzel işin içinde, yanında, arkasında olacağız, bu ister belediye olsun ister her hangi bir kurum olsun. Manisa Milletvekillerimiz ile birlikte Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulunduk, öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede Turgutlu Ergenekon Kavşağı ile ilgili konuyu gündeme getirdik, Bakanımızın yönlendirmesiyle bazı görüşmeler daha gerçekleştirerek Turgutlu Ergenekon Kavşağının yapımı ile ilgili Ulaştırma Bakanlığımız ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili protokol süreci görüşmelerimiz neticesinde başladı, memleketimize hayırlı olsun. Biz ilk gün söylediğimiz yerdeyiz, Allah'ın izniyle memleketimiz için yapılacak olan her güzel işin içinde, yanında, arkasında olacağız, bu ister belediye olsun ister her hangi bir kurum olsun." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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