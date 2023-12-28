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Manisa'da kadın muhtar adaylarına destek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 'Ege Kadın Buluşması'nda, kadın muhtar adaylarına destek verildi. Türkiye'de sadece bin 134 kadın muhtar bulunurken, hedef yüzde 10'a çıkmak.

Manisa\'da kadın muhtar adaylarına destek
28.12.2023 - 09:13,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadın muhtar adaylarına destek olmak amacıyla "Ege Kadın Buluşması" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ege Kadın Buluşması İzmir Sekreteri Şengül Baysak, Türkiye'de 50 bin 498 muhtarın sadece bin 134'ünün kadın olduğunu, hedeflerinin yüzde 2 olan kadın muhtar oranını yüzde 10'a çıkarmak olduğunu söyledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da 87 mahallesi bulunan ilçede henüz kadın muhtar bulunmadığını, aday olan 10 kadın muhtara destek verdiklerini, kadınların siyasette daha aktif olması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Toplantıda kadın muhtar adaylarına eğitim verildi.

Kaynak: AA
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