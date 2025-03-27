Manisa\'da Kadir Gecesi\'ne Özel İftar Programı Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliğiyle, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nde düzenlenen Kadir Gecesi'ne özel iftar programına binlerce vatandaş katıldı.

Kula'da, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nin bulunduğu Emre Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Kadir Gecesi özel iftar programı, uzun yıllar sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi'nin işbirliğinde yeniden gerçekleştirildi. Ney konseri ve semazen gösterileri ile manevi bir atmosferin oluştuğu programda vatandaşlar hem oruçlarını açmanın hem de Kadir Gecesi'nin faziletini idrak etmenin huzurunu yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olduğuna değinerek, "Bugün, Yunus Emre'nin ve Tabduk Emre'nin huzurunda, gönüllerimizi birleştirerek iftar soframızı kurduk. Bu toprakların manevi gücünden ilham alarak, Ramazan'ın ruhunu hep birlikte yaşatıyoruz. Kadir Gecesi'nin ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın Manisa'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. İbadetlerimizin, dualarımızın ve dileklerimizin kabul olması dileğiyle tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesi'ni kutluyorum." dedi. Başkan Zeyrek, ayrıca Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de, "Ramazan ayı, yardımlaşma, dayanışma ve birlikteliğin en çok hissedildiği bir aydır. Bugün burada Yunus Emre'nin öğretilerinden ilham alarak, bu manevi atmosferi birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gecede, bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesi'ni kutluyor, bu programın gerçekleşmesine destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek ve tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Kadir Gecesi Özel Programı'na, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. - MANİSA