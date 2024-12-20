Manisa TSO'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Manisa TSO'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret

Manisa TSO\'dan Gazeteciler Cemiyeti\'ne Ziyaret

Mehmet Yılmaz, Önder Aydın'ı ziyaret ederek yeni yönetime başarılar diledi ve basına destek vurgusu yaptı.

20.12.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Başkan Aydın ve seçilen yeni yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa basınının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Manisa'nın daha da gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşil enerji konusunda ofis açan Türkiye'deki üç odadan biriyiz. Yaptığımız bütün çalışmaları Manisa basını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kamuoyu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın hayata geçirdiği projelerden, çalışmalardan basın sayesinde bilgi sahibi oluyor. Basının zor şartlarda görev yaptığını biliyoruz. Oda olarak elimizden geldiğince basına destek olmaya devam ediyoruz. Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nde bir görevi değişimi yaşandı. Yeni yönetime görevinde başarılar diliyoruz." dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise Manisa basınına her zaman destek olan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve ekibine verdikleri desteklerden dolayı tüm gazeteciler adına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Mehmet Yılmaz, Sivil Toplum, Önder Aydın, Politika, Ekonomi, manisa, Enerji, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa TSO'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:13:40. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa TSO'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.