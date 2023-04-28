Mansur Yavaş, Akşener'i nasıl ikna ettiğini anlattı: Bu kadar insanın beklentisini geri çeviremezsiniz dedim - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Akşener'i nasıl ikna ettiğini anlattı: Bu kadar insanın beklentisini geri çeviremezsiniz dedim

28.04.2023 22:13

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayın programında İYİ Parti lideri Akşener'i aday belirleme sürecinde 6'lı Masa'ya nasıl geri dönmeye ikna ettiğini anlattı. Yavaş, "Dedik ki yani 'Bu kadar insan beklentisi geri çevrilemez. Mutlaka gelmelisiniz.' Bana 'ağabey' diyor. Israrcı oldum. 'Ekrem Bey'le işin içerisinde olursanız dönerim' dedi. Biz de kabul ettik. Bu şekilde tekrar bir araya geldik. İyi ki gelmişiz" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'nın aday belirleme sürecince İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını ifade ederek sert açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Akşener, 2 belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartıyla masaya geri dönmüştü.

"BENİ MANSUR YAVAŞ İKNA ETTİ" DEMİŞTİ

Akşener, daha sonra yaptığı açıklamalarda "Beni masaya dönmeye Mansur Yavaş ikna etti" derken, TV100 kanalında bir canlı yayına katılan Mansur Yavaş, sorulan bir soru üzerine Akşener'i nasıl ikna ettiğini anlattı.

"OLAYLAR İNSANLARDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI"

Mansur Yavaş, şunları söyledi: "2 yıldır malum ittifak görüşmeleri devam ediyor. Halkta da bir beklenti vardı: İyi bir sonuç çıkacak, aday belirlenecek ve seçim kazanılacak. Son anda yaşanan olaylar bir hayal kırıklığı yaşattı insanlarda. Ne oluyoruz falan dediler. Ama ben de iki tarafı da tanıyan biri olarak; hem Meral Hanım'ın partisinde insanları tanıyorum yakın olarak, hem de CHP'deki insanların ne düşündüklerini biliyorum. Dolayısıyla mutlaka bir araya girilmesi lazım diye düşündüm.

"BU KADAR İNSANIN BEKLENTİSİ GERİ ÇEVRİLEMEZ"

Randevu aldık. Sayın İmamoğlu'da İstanbul'dan geldi. Dedik ki yani 'Bu kadar insan beklentisi geri çevrilemez. Mutlaka gelmelisiniz.' Bana 'ağabey' diyor. Israrcı oldum. Ekrem Bey'le işin içerisinde olursanız dönerim dedi. Biz de kabul ettik. Bu şekilde tekrar bir araya geldik. İyi ki gelmişiz."

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Akşener'i nasıl ikna ettiğini anlattı: Bu kadar insanın beklentisini geri çeviremezsiniz dedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Akşener'i nasıl ikna ettiğini anlattı: Bu kadar insanın beklentisini geri çeviremezsiniz dedim - Son Dakika
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