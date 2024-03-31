Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, sayım ve döküm işleri başladı.
Ankara'da oyların yüzde 10'undan fazlası açılmışken Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ile kıyasıya bir yarışa soyunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yavaş, "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz - Son Dakika
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Artvin'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem yüzde 46,7 ile seçimi önde götürüyor.
Bolu'da oy sayma işlemleri sürüyor Bolu'da oy kullanımı sona erdi.
CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak, Fatih'te bazı okullarda elektrik kesintisi haberlerinin geldiğini belirtti.
Edirne'de yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımı devam ediyor. Tamamlanan seçim sonuçları ilçe seçim kuruluna götürülüyor.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı belediye başkanlığını kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız" dedi.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
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