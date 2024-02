Mansur Yavaş: Görünen O Ki Yüzde 14 Öndeyiz

Politika

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş , "Görünen o ki dün yayımlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız" dedi.

Mansur Yavaş, Altındağ'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Yavaş'a CHP'nin Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli de eşlik etti. Burada halka seslenen Yavaş, bir belediye başkanının kentin hem annesi hem babası olduğunu belirterek, "Biz de gençlerimize 'evladımız' diye hitap ediyoruz. Dolayısıyla bir anne, bir baba evladının üzerine nasıl titrerse biz de üstünüze aynı şekilde titredik. Hiç kimseyi ayırmadık. Bir Allah'ın kulu, 'Oy vermedi diye bizi ayırdı' diyemez. Ankara'ya huzur geldi; bu çok önemli, bütün projelerden daha önemli. Bereket geldi. Proje yapıyorum diye Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere yatırmak yerine dara düşen herkesin yanında olmak, esnafın daha iyi çalışmasını sağlamak, sanayicinin daha çok üretmesini sağlamak en büyük görevlerimizden birisidir" dedi.

'DARA DÜŞEN KİM VARSA HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Ardından Altındağ'da yapılan hizmetleri anlatan Yavaş, "İsterdik ki Altındağ Belediye Başkanı da bizim elimizden tutsun, Altındağ için ihtiyaçları bildirsin. Beraber daha fazla hizmet yapalım. Hayırlı olsuna dahi gelmediler. Bir günden bir güne telefon açıp şöyle bir derdimiz var demediler. Ankara'nın büyük projelerine maalesef engel oldular" diye konuştu.

Çakarlı araçlarla, makam araçlarıyla konvoylar halinde gezmediğini ve kimseye kötülük yapmadığı için korkacak bir şeyi olmadığını kaydeden Yavaş, verdikleri Başkentkart ile esnafın kazandığını, Ankara'da destek alan ailelere her ay birer kilo et yardım parası verildiğini ve hükümet dahil 3 yıldır hemşehrileri üşümesin diye doğal gaz yardımı yapan başka bir kuruluşun dahi olmadığını söyledi. Yavaş, pandemi döneminde yapılan icraatleriyle de ilgili olarak "918 köye internet götürdük. Pandemi döneminde 60 bin öğrenciye 10 GB internet verdik ki derslerinden kalmasınlar, diye. Dara düşen kim varsa her zaman yanındayız. Üretmek isteyen kim varsa onların yanındayız" dedi.

İktidar partisinin adaylarının, kendisinin zaten senelerdir yaptığı çorba yardımı ve Başkentkart gibi projeleri tekrar ettiklerine işaret eden Yavaş, belediyenin 31 bin emekliye düzenli bir şekilde destek olduğunu söyledi.

'ABB, HIZIR GİBİ YETİŞİR'

Her çocuğun eşit eğitim almasını istediklerini aktaran Yavaş, hiçbir çocuğun yatağa aç girmesine izin vermediklerini, bütün çocukların okumalarını istediklerini ve ihtiyaçlar konusunda bunu yaparken de kimdir, necidir diye bakmadıklarını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olan herkesin yanında; adeta hızır gibi yetişir. Altındağ'da 1000 Hakkarili varmış. Dediler ki; 'Biz Mansur Başkana desteğiz'. Hiç kimseyi ayırmadığımızın en büyük göstergesi bu değil mi? Allah'ın yarattığı herkesi biz kutsal bir varlık olarak görür, başımızın üstünde tutarız. Hiç kimseyi ayırmayız; 'oy verdi, vermedi' demeyiz. 'Şuradan oy aldık oraya destek olalım, buradan çok oy aldık oraya destek olalım' diye bir felsefemiz yok. Herkes bizim gözümüzde azizdir" ifadelerini kullandı.

'ELİMİ TUTACAK BELEDİYE BAŞKANINA İHTİYACIMIZ VAR'

Son yayımlanan anketlere de değinen Yavaş, "Görünen o ki dün yayımlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Geçen seçimde kazandık. Ama Belediye Meclis Üyemiz 148 kişi içinde 40 kişide kaldı; civar ilçelerdeki Meclis üyelerinden dolayı. Şimdi benim artık Meclis'te daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim. Ankara halkına daha fazla hizmet edelim. Bunun için bana hayırlı olsuna gelmeyen değil, benim elimi tutacak belediye başkanına ihtiyacım var. Bu nedenle Ramazan Başkanımı mutlaka seçeceksiniz. Belediye Meclisi'yle beraber, Cumhuriyetin kalbi Ankara'nın, Cumhuriyetin kurulduğu yerin Altındağ Belediye Başkanını ve Ankara'nın tamamını Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, dünyayla yarışan bir başkent yapmak için el ele tutuşmamız gerekiyor. Bunun için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ramazan Başkanla beraber 1 Nisan'da Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde hep beraber buluşacağız" diye konuştu.